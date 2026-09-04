Alfonso Cuarón producirá la serie live-action de “Dungeons & Dragons” para Netflix

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón se prepara para dar inicio a un nuevo reto profesional de la mano de Netflix. En esta ocasión se trata de una serie que busca llevar el universo de “Dungeons & Dragons” a la pantalla chica. ¡Aquí te contamos los detalles!

“Ravenloft” es el título de la producción en la que el mexicano unirá fuerzas con Hasbro Entertainment para crear el universo del popular juego de rol de mesa sobre historias fantásticas creado en 1974, así se confirmó recientemente.

John August estará encargado del guion de la serie, lo que muchos fans consideran una garantía de calidad para llevar llevar a la pantalla el terror gótico, horror psicológico y fantasía oscura que caracteriza a esta historia.

Y es que en su portafolio, August ha colaborado con Tim Burton en películas como “Big Fish” (2003), “Charlie and the Chocolate Factory” (2005) y “Corpse Bride” (2005), por mencionar algunas.

De acuerdo con el medio especializado Deadline, esta serie no está relacionada con “The Forgotten Realms”, proyecto del mismo universo que Netflix anunció en 2025 y meses después habría descartado por problemas de agenda.

Por su parte, Netflix compartió una breve sinopsis en la que dio a conocer detalles sobre la trama.

“Ravenloft narra la creación del vampiro Señor Oscuro Strahd von Zarovich, cuya historia de poder, amor, obsesión y transformación en un ser de ultratumba traza su origen, desde un trágico antihéroe hasta convertirse en uno de los villanos más infames de “Dungeons & Dragons””,

Al asegurar este proyecto, Alfonso Cuarón suma una estrella más a su experiencia en televisión. Recordemos que el mexicano escribió, dirigió y fue productor ejecutivo de la miniserie de Apple TV “Disclaimer” (2024) y tiene en puerta “Ascension”, otra producción para la plataforma Netflix.

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