La carne molida a bajo precio conseguida por Trump para EE.UU. provendrá de Sudamérica

Durante un evento llevado a cabo en la Oficina Oval, donde estuvo rodeado de ganaderos y agricultores, el presidente Donald Trump dio a conocer que la carne molida que Estados Unidos importará a bajo precio provendrá de Brasil y Argentina.

Con el objetivo de hacerle frente al alto costo de la carne, el 26 de agosto, el magnate neoyorquino firmó una orden para permitir la importación, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre, de 300,000 toneladas métricas de recortes magros frescos o congelados sin un “arancel fuera de cuota”, es decir, sin la tasa más alta que se suele aplicar a los productos importados cuando el volumen comercial supera un determinado umbral.

De esa manera, el producto importado se vendería 25% por debajo del precio de mercado, lo cual, si bien resulta un alivio para el presupuesto de las familias estadounidenses, para los ganaderos estadounidenses representa al menos un trimestre de estancamiento en sus ventas.

En ese momento, una de las grandes interrogantes era conocer la procedencia de la carne para así determinar su nivel de calidad.

“Está viniendo de Argentina y está viniendo de Brasil. Tenemos a nuestros inspectores aquí. Es muy limpia. Es muy buena”, indicó el jefe de la nación este viernes.

La comercialización de la carne en Estados Unidos se ha visto afectada por el incremento de la inflación. (Crédito: Josh Funk / AP)

Bajo la óptica del jefe de la nación, además de lograr que la carne resulte un producto más accesible al bolsillo de los estadounidenses, durante tres meses, los ganaderos estadounidenses podrán fortalecer sus criaderos bovinos para atender mejor al mercado consumidor al no verse en la necesidad de sacrificar miles de cabezas en etapa joven.

“Lo estamos haciendo de forma muy limitada porque nuestros ganaderos pueden con ello, pero realmente necesitaban un poco de ayuda, y también quieren que bajen los precios”, explicó en un mensaje publicado en la plataforma Truth Social.

A través de un comunicado, el Departamento de Agricultura expuso que la importación temporal de carne proveniente de Sudamérica también pretende compensar el cierre de fronteras para el ganado vivo mexicano, el cual continuará sin poder ingresar al mercado consumidor estadounidense hasta garantizarse que la plaga de gusano barrenador ha sido controlada por su vecino del sur.

Sigue leyendo:

• Republicanos estallan en contra de Trump por beneficiar la importación de carne molida

• Carne más cara y menos oferta: así impacta la crisis de precios en los hogares estadounidenses

• Precios de los alimentos en EE.UU. se disparan por la guerra con Irán: ¿Cuáles son los productos que están costando más?

• La carne de res podría aumentar hasta un 18% en 2026, pronostica USDA