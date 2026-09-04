Los 5 documentales de Netflix sobre crímenes reales que no te dejarán dormir este fin de semana

Netflix tiene múltiples producciones que pueden convertir tu fin de semana en una maratón especial. Si los crímenes reales, las investigaciones policiales y los casos llenos de giros inesperados forman parte de tus contenidos favoritos, prepárate para disfrutar.

La plataforma de streaming reúne historias que van desde investigaciones realizadas por usuarios de internet hasta asesinatos seriales, estafas sentimentales y secuestros que terminaron poniendo en duda la versión de las propias víctimas.

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5 documentales de Netflix sobre crímenes reales para ver el fin de semana

1. No te metas con los gatos (Don’t fuck with Cats)

Un grupo de usuarios se une para intentar identificar a una persona responsable de videos en los que maltrata y asesina gatos.

Lo que empieza como una investigación de aficionados adquiere otra dimensión cuando aparecen nuevos indicios y la policía también comienza a seguir el rastro del sospechoso.

La producción muestra cómo las comunidades digitales pueden reunir pistas a partir de fotografías, videos y otros elementos publicados en línea. Netflix la presenta como una serie documental de tres episodios.

2. El estafador de Tinder (The Tinder Swindler)

Quizás había escuchado sobre este documental, pero si no lo has visto, llegó el momento. El punto de partida es muy diferente: no hay una investigación de asesinatos, sino una sofisticada estafa que comienza a través de una aplicación de citas.

El documental cuenta cómo un hombre se presentó ante varias mujeres como un supuesto magnate de los diamantes con una vida llena de viajes y lujos. Después de ganarse su confianza, les pidió grandes cantidades de dinero bajo diferentes pretextos.

La producción sigue las historias de las mujeres afectadas y muestra cómo algunas de ellas decidieron organizarse para intentar recuperar el control de sus vidas y hacer que el responsable enfrentara las consecuencias de sus acciones. Netflix clasifica la película, estrenada en 2022, dentro de sus documentales de crímenes reales.

3. Acosador nocturno: A la caza de un asesino (Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer)

Para quienes prefieren las investigaciones policiales, este documental reconstruye la persecución de Richard Ramirez, quien aterrorizó a California durante la década de 1980.

La serie documental se concentra especialmente en el trabajo de los detectives Gil Carrillo y Frank Salerno, quienes intentaron conectar una serie de asesinatos, violaciones y secuestros que inicialmente parecían no tener relación.

Son cuatro episodios en los que la investigación avanza mientras aumenta la presión sobre las autoridades y el temor entre los habitantes de Los Ángeles. El desenlace llega después de una intensa búsqueda que también involucra a ciudadanos.

4. La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas

Lleva la historia a Ciudad de México y reconstruye una investigación que comenzó después de una serie de asesinatos de mujeres mayores ocurridos entre 1998 y 2005.

El documental examina la búsqueda de la persona responsable de estos crímenes y cómo el caso generó una enorme atención pública. La investigación terminó llevando a las autoridades hacia una sospechosa cuya identidad y perfil sorprendieron a buena parte de la sociedad mexicana.

La producción de 2023 combina testimonios y material relacionado con el caso para reconstruir una investigación que durante años mantuvo en alerta a la capital mexicana.

5. Pesadilla de un secuestro en California (American Nightmare)

La serie documental reconstruye el caso de Aaron Quinn y Denise Huskins, una pareja de California atacada durante la noche en 2015. Denise fue secuestrada y, mientras permanecía desaparecida, las autoridades llegaron a sospechar que Aaron podía estar involucrado.

Cuando Denise reapareció días después y relató lo ocurrido, las dudas no desaparecieron. Por el contrario, comenzaron nuevas preguntas alrededor de su testimonio.

La producción, de tres episodios, sigue el desarrollo del caso y las consecuencias que tuvo para la pareja, mientras una investigación posterior lleva a los detectives hacia un sospechoso diferente.

Para una maratón de true crime (crimen real) durante el fin de semana, cualquiera de las cinco puede convertirse en una opción fascinante. Incluso, si tienes suficiente estómago podrías ver varias de ellas.

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