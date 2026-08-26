Nuevo reencuentro de FRIENDS: Jennifer Aniston salió a cenar con Courteney Cox y Lisa Kudrow

Podrán pasar los años, pero no la amistad. Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow, recordadas estrellas de la serie televisiva FRIENDS, tuvieron un reencuentro para cenar en el Sunset Tower Hotel, ubicado en West Hollywood.

Según detalles revelados por la revista People, el encuentro se produjo este 25 de agosto y también les acompañó el coach y orador estadounidense Jim Curtis, quien comenzó una relación con Aniston a mediados de 2025.

Pero eso no es todo, porque las imágenes captadas por la agencia Backgdrid, y que ahora causan revuelo en internet, evidencian que a la cena también asistieron los copresentadores de SmartLess: Jason Bateman y Will Arnett.

Todos fueron vistos despidiéndose en la salida del hotel, entre cariñosos abrazos y besos, justo antes de partir a sus respectivos autos.

Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow son unos reales FRIENDS

Para este inesperado reencuentro, la actriz Jennifer Aniston, que interpretó durante 10 años a “Rachel Green”, lució un conjunto veraniego compuesto por blusa negra y una mini falda del mismo color y floreada.

Por su parte, Lisa Kudrow y Courteney Cox usaron pantalones negros y blusas de colores neutros. Todo indica que no solo deseaban reunirse, sino también combinarse para la especial ocasión.

Cabe destacar que, aunque siempre impresiona verlas juntas, pero el peso emotivo que significa la serie FRIENDS para sus fans, los reencuentros de las tres famosas son recurrentes.

De hecho, una de las apariciones más recientes fue en julio de 2026, cuando vacacionaron juntas en un yate de lujo en Mallorca, España, acompañadas por el actor Pedro Pascal.

Aunque la serie terminó hace más de 20 años (2004), las actrices nunca cerraron su amistad, dejando claro que iba más allá del concepto de la exitosa producción. No pasó lo mismo con los hombres: David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry, este último fallecido en 2023.

Sin embargo, siempre se han demostrado un profundo respeto y admiración por los años compartidos durante las grabaciones de FRIENDS.

Precisamente, eso permitió que en 2021 se lanzara Friends: The Reunion, una especie de documental en el que volvieron al escenario original del programa para disfrutar de recuerdos, entre risas, lágrimas e invitados especiales.

No importa los años que pasen, la amistad del elenco de FRIENDS continúa vigente en “Central Perk”.

Te puede interesar:

· Nueva licencia para food trucks en Texas: cuál es y cómo obtenerla

· Qué pasa en California si abres un paquete que llegó por correo por error: la ley advierte

· Olvidó dejar propina en un restaurante de Los Ángeles y después tuvo un gran gesto con la mesera