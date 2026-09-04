Luis de Llano queda en libertad tras casi 24 horas detenido por el caso Sasha Sokol.

El nombre del productor Luis de Llano vuelve a encabezar los titulares internacionales al darse a conocer que recuperó su libertad después de pasar casi 24 horas detenido en la Ciudad de México como resultado del proceso legal que mantiene con la cantante Sasha Sokol.

Según información difundida por el periodista digital Carlos Jiménez, el arresto del productor estaba relacionado con dos medidas de apremio de 15 horas cada una; no obstante, logró salir en libertad unas horas antes de alcanzar esta marca.

Es así como Luis de Llano fue abordado por la prensa a su saluda del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “San Fernando” a las 18:07 horas del pasado jueves 3 de septiembre.

Pese a los intentos de la prensa por conseguir sus primeras declaraciones, el realizador no emitió comentarios gracias a que fue escoltado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hasta un vehículo rojo en el que abandonó el lugar. Las imágenes quedaron captadas a través del lente de Delarosatv en YouTube.

¿Por qué fue detenido Luis de Llano?

Vaya revuelo se generó la madrugada del pasado 2 de septiembre tras confirmarse que Luis de Llano fue detenido en la lujosa colonia Polanco, en la Ciudad de México.

El motivo de su detención fue el cumplimiento de dos órdenes judiciales derivadas de la sentencia por daño moral que la cantante Sasha Sokol obtuvo en su contra en junio de 2025.

Uno corresponde a la negativa del productor a grabar una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol y exhibirla ante el juzgado. El segundo, deriva de que tampoco habría publicado la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad por daño moral”, detalló el equipo legal de la integrante de Timbiriche en un comunicado.

Y es que en junio de 2025, la Primera Sala de la Corte negó el amparo promovido por el productor y dejó firme la condena. No obstante, la demandante Sasha Sokol señaló en distintas ocasiones que De Llano seguía sin acatar dichas disposiciones.

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