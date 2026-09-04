Zacatecas, la región que el CJNG y el Cártel de Sinaloa convirtieron en tierra sin ley

Zacatecas enfrenta un nuevo repunte de violencia asociado a la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, organizaciones que buscan controlar corredores estratégicos para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

La entidad, que durante 2025 registró una reducción importante de los homicidios respecto a los años más violentos, vuelve a estar bajo presión tras una serie de hechos registrados durante las últimas semanas.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el domingo 30 de agosto, cuando un coche bomba explotó frente a la comandancia de policía de Ojocaliente. El ataque dejó 10 personas heridas, entre ellas dos policías municipales.

La Fiscalía General de Zacatecas señaló al CJNG como presunto responsable y relacionó el atentado con la detención de un joven de 18 años, señalado como integrante de esa organización.

Un coche bomba explotó frente a la comandancia de #Seguridad Pública de Ojocaliente, en #Zacatecas. La onda expansiva reventó ventanas, puertas y vehículos en 4 cuadras a la redonda. 11 personas resultaron heridas. Las investigaciones de la Fiscalía apuntan al #CJNG: pic.twitter.com/t5GQI80fqE — Nacho Lozano (@nacholozano) September 1, 2026

A este hecho se suma el ataque con explosivos contra una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que dos policías resultaron heridos. En julio también fueron localizados cinco cuerpos colgados de un puente en el municipio de Pánuco.

Un territorio estratégico

Zacatecas ocupa una posición relevante dentro de las rutas que conectan distintas regiones del país. Sus carreteras y conexiones con estados vecinos han convertido al territorio en un punto de interés para organizaciones criminales que buscan controlar el traslado de drogas y otras actividades ilícitas.

De acuerdo con el sitio Expansión Política, el CJNG y el Cártel de Sinaloa mantienen la principal disputa por el control del estado, aunque también tienen presencia otros grupos criminales.

La distribución territorial no es uniforme. Los Cabrera, vinculados al Cártel de Sinaloa, tendrían presencia principalmente en el centro y norte; el CJNG tendría influencia en el sur, mientras que otras organizaciones mantienen actividad en corredores y zonas específicas de la entidad.

Además del tráfico de drogas, la disputa incluye actividades como la extorsión, el cobro de piso y el tráfico y explotación de personas. El territorio también ha sido señalado como un espacio utilizado para la instalación de laboratorios destinados a la producción de drogas sintéticas.

Respuesta del Gobierno

Ante el repunte, el gobernador David Monreal ha asegurado que las autoridades responderán con toda la fuerza del Estado contra quienes alteren la seguridad de la población.

El reto para las autoridades será evitar que los recientes ataques se conviertan en el inicio de una nueva escalada de violencia y contener la disputa entre organizaciones criminales por el control de uno de los corredores estratégicos del país.

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