Bad Bunny gana un Emmy por su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

El éxito global de Bad Bunny sigue alcanzando hitos sin precedentes. El astro puertorriqueño conquistó su primer premio Emmy gracias a su ovacionado número musical durante el Super Bowl, coronándose en la prestigiosa categoría de Mejor Especial de Variedades (En Vivo).

El megaevento, titulado oficialmente “El espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl LX de Apple Music protagonizado por Bad Bunny”, se consolidó como uno de los favoritos de la Academia de la Televisión al recibir un total de siete nominaciones.

Además del galardón principal otorgado a Benito y su equipo, la producción arrasó en categorías clave de técnica y creatividad: dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica/trabajo de cámara y dirección.

Junto a un equipo estelar de productores y directores, Bad Bunny logró estructurar una de las presentaciones más elaboradas, complejas y emotivas en la historia de la NFL.

El equipo de “The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny” posa en la sala de prensa con sus premios Emmy durante la primera noche de la 78.ª edición de los Premios Emmy de la Academia de Televisión en el Peacock Theater de LA LIVE el sábado 5 de septiembre de 2026 en Los Ángeles. Crédito: Mark Von Holden/Invision for the Television Academy/AP Content Services.

El destacado espectáculo

El espectáculo galardonado destacó por su impecable despliegue técnico, por una impresionante lista de invitados y apariciones que celebraron la diversidad de la música y la cultura latina:

Lady Gaga y Ricky Martin: Entre los momentos musicales más aclamados del show destacaron las participaciones estelares de Lady Gaga , quien subió al escenario para compartir un dueto memorable, y la leyenda de la música latina Ricky Martin , quien aportó fuerza e identidad caribeña a la presentación.

Entre los momentos musicales más aclamados del show destacaron las , quien subió al escenario para compartir un dueto memorable, y la leyenda de la música latina , quien aportó fuerza e identidad caribeña a la presentación. Estrellas unidas en “La Casita” : La producción montó en medio del estadio una réplica de fiesta latina donde figuras internacionales como Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Young Miko y Jessica Alba hicieron apariciones sorpresa, sumándose al ambiente festivo y comunitario.

: La producción montó en medio del estadio una réplica de fiesta latina donde hicieron apariciones sorpresa, sumándose al ambiente festivo y comunitario. Comunidad y negocios reales en pantalla: Como toque único de autenticidad, la puesta en escena integró una boda real en vivo y la presencia de dueños de negocios locales. Entre ellos destacó el equipo de Villa’s Tacos (un emblemático restaurante de Los Ángeles), visibilizando el trabajo y la identidad de la comunidad.

El concepto detrás de la presentación buscaba transmitir un mensaje de orgullo y conexión comunitaria. En declaraciones para la revista Variety, la directora creativa del evento, Harriet Cuddeford, explicó la visión que llevó a este show a ganar el Emmy:

“La actuación celebra a la gente común, lo que significa ser humano, amar, tener alegría y apreciarnos mutuamente. El objetivo era mostrar cuánto valora a su comunidad, celebrar a la gente común en el escenario más grande del mundo, especialmente a las personas importantes en la cultura latina. Benito es una persona muy auténtica, y se trata simplemente de ser auténtico, real y muy humano”.

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