“Cerramos en casa”: Bad Bunny finalizará su gira en Puerto Rico

El misterio llegó a su fin. El artista urbano Bad Bunny confirmó que culminará su exitosa gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” en su tierra natal, con dos multitudinarias presentaciones los días 22 y 23 de agosto en el Estadio Hiram Bithorn de la capital puertorriqueña.

Esta confirmación pone fin a semanas de especulaciones entre la fanaticada del “Conejo Malo”. La expectativa comenzó a intensificarse a principios de agosto tras observarse un inusual movimiento de camiones, andamios y montajes pesados en el interior del recinto deportivo de San Juan.

La administración municipal de San Juan, a través de su alcalde Miguel Romero, había anticipado que la productora Rimas Entertainment reservó fechas en el estadio para un evento de gran envergadura durante este mes, lo que incrementó los rumores entre los seguidores de que el intérprete regresaría a casa para su gran cierre.

A diferencia de su proyecto anterior, “No me quiero ir de aquí” —la histórica residencia de 31 funciones realizada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot entre junio y septiembre de 2025—, el “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” fue diseñado íntegramente como una gira global al aire libre.

La ambiciosa producción recorrió estadios masivos en Latinoamérica, Oceanía y Europa, acumulando récords de asistencia en ciudades como Barcelona, Lisboa y Madrid.

El espectáculo reúne los éxitos del álbum homónimo de Bad Bunny junto a los temas más aclamados de su trayectoria musical, combinando una cuidada puesta en escena con guiños culturales de la isla.

De acuerdo con datos de Billboard Boxscore, su “Debí Tirar Más Fotos World Tour” alcanzó una recaudación de 467,5 millones de dólares y vendió 3,08 millones de entradas a lo largo de 55 presentaciones en estadios de América Latina, Europa, Asia y Australia.

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