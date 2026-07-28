¿Cuánto recaudó Bad Bunny con su Debí Tirar Más Fotos World Tour?

El cantante puertorriqueño Bad Bunny cerró por todo lo alto su gira. Tras bajar el telón de su último concierto en Bruselas (Bélgica), los datos reportados por Billboard Boxscore confirman que su “Debí Tirar Más Fotos World Tour” alcanzó una recaudación acumulada de 467,5 millones de dólares y vendió 3,08 millones de entradas a lo largo de 55 presentaciones en estadios de América Latina, Europa, Asia y Australia.

Con estos resultados, el artista urbano establece una nueva marca histórica como la gira más taquillera de todos los tiempos para un artista latino masculino, superando el récord previo sostenido por Luis Miguel (409,5 millones de dólares) y rebasando su propia marca personal de 2022 con el “World’s Hottest Tour” (314,1 millones).

Uno de los aspectos más sobresalientes de este hito comercial es que el intérprete de “Tití me preguntó” logró estas cifras récord sin incluir una sola fecha en el territorio continental de Estados Unidos.

Según detalla Billboard, el tour se posiciona como la gira más taquillera y con mayor venta de boletos en la historia de Boxscore que omite el mercado estadounidense, desplazando las marcas históricas que ostentaban agrupaciones como Take That con su gira “Progress Live” (2011) y The Rolling Stones con “14 On Fire” (2014).

El recorrido, que dio inicio el 21 de noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, dejó registros sin precedentes en múltiples mercados. En Ciudad de México, Bad Bunny ofreció ocho conciertos totalmente agotados en el Estadio GNP Seguros, reuniendo a más de 518.000 fanáticos y generando 88 millones de dólares. Mientras tanto, en España abarrotó durante diez fechas consecutivas el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid con más de 623.000 espectadores.

El éxito de esta gira catapultó la recaudación acumulada de Bad Bunny en conciertos a lo largo de su carrera por encima de los 1.080 millones de dólares. Con ello, el puertorriqueño se convierte oficialmente en el primer artista latino y el primero que no interpreta en idioma inglés en superar la barrera de los mil millones de dólares en ingresos por giras en toda la historia de la música.

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