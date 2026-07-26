Bad Bunny cerró esta semana su gira “Debí tirar más fotos” en Bruselas

Benito Antonio Martínez Ocasio, mundialmente conocido como Bad Bunny, ofreció esta semana su último “Baile inolvidable” en Bruselas, una ciudad que perreó y habló español durante el concierto con el que el intérprete puertorriqueño bajó el telón de su gira “Debí tirar más fotos”.

Con un lleno total en el estadio Rey Balduino, alrededor de 50.000 espectadores se congregaron para ser testigos del colofón de un periplo musical que ha recorrido cuatro continentes.

“De Puerto Rico para el mundo”, exclamó el artista boricua desde el techo de la emblemática “casita”, la icónica estructura escénica sobre la que bailaron celebridades, creadores de contenido y deportistas a lo largo del tour.

Durante toda la velada, Benito se dirigió al público íntegramente en español, conectando de manera directa con una audiencia de marcada presencia latina, llegada desde diversos rincones de Bélgica, España y Latinoamérica. “Lo que hemos vivido en esta gira es algo que no puedo comparar con otra cosa en esta vida”, reflexionó conmovido ante el clamor de la multitud.

La cita en la capital belga reservó sorpresas exclusivas. El tema especial de la noche fue “Un coco”, composición perteneciente a su aclamado álbum “Un verano sin ti” (2022). No obstante, la euforia colectiva alcanzó su punto álgido con la irrupción en el escenario de sus paisanos Jowell & Randy, quienes encendieron el estadio al interpretar “Bonita”, el éxito de reguetón lanzado en 2017. El repertorio combinó además infaltables de su catálogo como “NUEVAYoL” y “Tití me preguntó”.

Fiel a la cercanía que caracteriza sus espectáculos, el cantante dedicó un extenso momento a firmar autógrafos y abrazar a los fanáticos apostados en las inmediaciones de la “casita”. Como colofón, el espectáculo cerró al ritmo de “EoO” y la canción homónima que da título al proyecto, “Debí tirar más fotos”, seguida de una invitación directa del boricua a guardar los teléfonos para disfrutar plenamente de la experiencia en vivo.

Con esta actuación concluye un histórico recorrido iniciado el 21 de noviembre en República Dominicana. La gira, que sirvió para promocionar su álbum cargado de fusiones de reguetón, salsa y plena, dejó cifras récord a su paso, incluyendo tres noches consecutivas en ciudades como Santiago de Chile y Medellín, ocho fechas en Ciudad de México y diez multitudinarios conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid.

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