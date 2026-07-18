Bad Bunny lidera el auge de la música latina en EE.UU.

La música latina vive una era dorada sin precedentes en Estados Unidos, consolidándose como una de las principales fuerzas de la industria. Al cierre del primer semestre de 2026, el género ha alcanzado récords históricos de consumo en las plataformas de streaming, un fenómeno que tiene al puertorriqueño Bad Bunny como su líder absoluto.

De acuerdo con el Informe Semestral de la firma Luminate, el panorama de la música digital en el mercado norteamericano dio un giro definitivo. Durante los primeros seis meses de este año, casi una de cada diez reproducciones totales (un 9.4%) correspondió a canciones interpretadas en español.

Este avance ha replegado el dominio histórico del inglés a un mínimo del 87.1% del total general, abriendo las puertas a un ecosistema musical mucho más diverso y globalizado.

A la cabeza de esta revolución se sitúa Bad Bunny. El exponente urbano comparte el podio comercial estadounidense de este semestre con figuras del género country como Morgan Wallen y Ella Langley, posicionando su producción más reciente entre los discos más escuchados.

En total, la música latina acumuló la impresionante cifra de 63,000 millones de reproducciones en el país norteamericano, compitiendo codo a codo en popularidad con otros estilos tradicionales como el pop y el propio country.

El informe revela que la barrera del idioma ha dejado de ser un obstáculo para los oyentes angloparlantes. Actualmente, más de la mitad de los consumidores habituales de música en Estados Unidos incluye de manera recurrente temas en español en sus listas de reproducción, atraídos principalmente por las producciones que nacen del Caribe y Sudamérica.

Este repunte no solo ratifica la influencia cultural de Bad Bunny en la cultura pop contemporánea, sino que demuestra que el éxito de los ritmos latinos no es una moda pasajera, sino un cambio estructural en el negocio del entretenimiento anglosajón.

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