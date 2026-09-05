Ex empleados de John Fetterman prometen revelar detalles comprometedores sobre su labor como senador

Un grupo de personas que aseguran haber sido empleados del demócrata John Fetterman dio a conocer que, dentro de unos días, compartirán información delicada sobre el desempeño del senador por Pensilvania.

Esta semana, el diario Wall Street Journal publicó información relacionada con la presunta falta de disposición del político de 57 años para cumplir con su labor en el Senado.

De hecho, a Fetterman le atribuye faltar a las reuniones con sus electores, descuidar su revisión legislativa y rehusarse a aparecer en actos públicos celebrados en su estado natal.

Aprovechándose de dichos señalamientos, algunos demócratas molestos por su posición asumida de estar más en sintonía con Donald Trump que con el partido al cual representa, comenzaron a atacarlo como es el caso de Brendan Boyle, representante por Pensilvania, quien se atrevió a llamarlo “niño rico y vago, demasiado perezoso para hacer su trabajo”.

Sin embargo, a través de una cuenta creada en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, los autodenominados “Ex empleados de Fetterman” (FFS) advirtieron que dentro de unos días comenzarán a publicar datos comprometedores relacionados con el legislador identificado por asistir a las sesiones del Senado portando sudaderas y pantaloncillos cortes.

“Somos un grupo de ex miembros del equipo de campaña y del Senado de John Fetterman que estamos disgustados con lo que se ha convertido.

Si les preocupó el artículo de ayer del Wall Street Journal… créannos, eso es solo la punta del iceberg. Es incluso peor de lo que pensabas”, indica el mensaje.

We've come together to share our stories (and screenshots ?) to show Pennsylvanians exactly who their Senator is.



Set your calendar for September 14th — the day the Senate is back in session — for our first drop.



(Let's be honest, maybe the 15th: he'll skip Monday's votes) — Former Fetterman Staffers (@FettermanStaff) September 4, 2026

El enfado por la manera sobre cómo se ha comportado Fetterman escaló hasta Malcolm Kenyatta, vicepresidente del Comité Nacional Demócrata y representante estatal de Pensilvania, quien en una entrevista concedida al canal de televisión NewsNation, también despotricó en su contra.

“Este informe es espeluznante, pero no es nuevo para muchos de nosotros en Pensilvania. John Fetterman es alguien que ha pasado los últimos años sin hacer su trabajo. Es senador a tiempo parcial y comentarista a tiempo completo en Fox News”, expresó.

Cabe señalar que el demócrata a quien ahora atacan sus propios correligionarios de partido padeció una severa crisis de depresión, la cual hace tres años lo obligó a internarse voluntariamente en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y, quienes lo conocen, afirman que desde entonces no volvió a ser el mismo.

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