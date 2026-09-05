Horóscopo de hoy para Géminis del 5 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 5 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

A pesar de las inquietudes familiares, enfócate en el presente y aprovecha cada instante al máximo. Confía en tu criterio y en tu punto de vista. Recuérdate: “Soy muy lúcido para actuar”. Avanza con decisión y disfruta el momento con la frescura que te distingue.

Horóscopo de amor para Géminis

Evita decir cosas que no sientes durante los desacuerdos, mejor reacciona en forma calmada y consideradamente. Cuando esto te parezca difícil, te das cuenta de que no puedes maquinar o control el resultado de cada situación a la que te enfrentas. Trata de ser más considerado y ve el argumento desde el punto de vista de tu pareja.

Horóscopo de dinero para Géminis

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tu actitud sexual abierta te convierte en un genuino Dios del amor. Pero eso no es suficiente para ti, a ti te apetecen más aventuras sexuales, tal vez un trío. Hablalo con tu pareja, podría acceder o deleitarse en una noche de búsqueda de algún probable candidato. Si no le gusta la idea, no la fuerces, presentalo de una forma más diplomática.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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