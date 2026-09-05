¡Tini Stoessel y Danna juntas! Así fue su inesperado encuentro en el escenario de la Arena CDMX.

Tremendo revuelo se generó en la Arena CDMX durante la velada del pasado 4 de septiembre, cuando la cantante Danna apareció sobre el escenario para brindar una presentación sorpresa junto a Tini Stoessel. La argentina se encuentra en territorio azteca como parte de su FUTTTURA World Tour.

En medio de los aplausos y emoción del público, la estrella mexicana subió a la tarima para interpretar el tema “Si tu te vas” en compañía de su colega.

“Quiero presentarles a la reina de este país… fuerte el aplauso para Danna”, se le escucha decir a la creadora de éxitos como “Miénteme”, “La Triple T” y “La Original” en un momento del show.

Para su gran debut junto a la argentina, Danna optó por un atuendo de mini short en color rojo, croptop negro tipo corsé y unas botas altas que añadieron el toque dramático a su propuesta. Por su parte, Tini Stoessel se dejó ver enfundada en un conjunto blanco con medias de red y detalles en pedrería que resaltaron su figura.

El dúo de artistas regaló una presentación de impacto que el público replicó en plataformas como X, Instagram y TikTok. Allí, miles de internautas aplaudieron su rango vocal y gran interpretación en el escenario.

“ESO es talento puro, calidad interpretativa”, “Ojalá haya colaboración, son reinas”, “Que voces, merecemos una canción inédita”, “Mi yo de 2020 no se la creería”, “Que fomo”, “Necesito más videos de este encuentro” y “La reina de México y la reina de Argentina”, son algunas de las reacciones que se generaron en la web.

La aparición de Danna no ha sido la única que ha unido su talento al de Tini Stoessel durante el FUTTTURA World Tour. No podemos olvidar que durante su paso por países como Argentina, Colombia y Ecuador, la famosa ha compartido escenario con La Joaqui, Beéle y Nacho, respectivamente.

Seguir leyendo:

• ¿Cómo Tini Stoessel descubrió que no tenía control sobre sus ganancias?

• Tini Stoessel presume románticas vacaciones en Tulum junto a su novio Rodrigo de Paul

• Danna desmiente conflicto con Kenia Os y pide parar el odio en redes