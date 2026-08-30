¿Cómo Tini Stoessel descubrió que no tenía control sobre sus ganancias?

La cantante argentina Tini Stoessel atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal y profesional. A pesar de contar con más de 15 años de carrera, llenar estadios y haber consolidado un emporio valuado en unos 70 millones de dólares, la estrella argentina descubrió que no es la verdadera dueña ni administradora de las ganancias que ha generado desde el inicio de su carrera.

El detonante de la crisis ocurrió durante un viaje por Europa. En una boutique de lujo, la cantante de “Miénteme” intentó adquirir un bolso valorado en 2,500 euros (casi 3,000 dólares). Al procesar el pago, el punto de venta rechazó la transacción notificando “fondos insuficientes”. Tras comunicarse con la entidad bancaria para comprender el motivo, Stoessel descubrió que solo disponía de una autorización de gasto limitada a 5,000 dólares mensuales.

Según revelaron periodistas de espectáculos en Argentina, la artista únicamente manejaba tarjetas asociadas a una cuenta matriz bajo la titularidad de su padre, el productor Alejandro Stoessel. Cualquier monto superior al límite fijado requería la aprobación explícita de su progenitor, dejándola en una situación de dependencia económica absoluta.

Ante la falta de claridad en el manejo de sus ingresos, la cantante decidió ordenar una auditoría contable independiente sobre todo su patrimonio. Los resultados preliminares confirmaron la existencia de una estructura legal e inversiones donde Tini posee un acceso sumamente restrictivo e injusto sobre sus propios bienes y derechos de imagen.

Trascendió además que su prometido, el futbolista Rodrigo De Paul, jugó un rol clave al impulsarla a investigar su situación financiera real, especialmente en el marco de las conversaciones sobre un acuerdo prenupcial de cara a su próxima boda.

El hallazgo de la auditoría desencadenó una fuerte fractura en el entorno familiar de la cantante. Hasta el momento, ni Tini ni Alejandro Stoessel han emitido declaraciones públicas oficiales para desmentir o confirmar el conflicto legal y personal que enfrentan.

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