Tini Stoessel revela que sufrió un embarazo ectópico el año pasado: “Es un tema delicado”

Tini Stoessel tomó la decisión de abordar, de forma pública, la realidad sobre el embarazo que perdió el año pasado. Durante su concierto en Tucumán, Argentina se expresó sin rodeo sobre la situación.

“Quiero que sepan que es un tema delicado. No tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico (en las trompas de Falopio)“, expresó la cantante, pausando el show para hablar directamente con su público.

Esta confesión llega después de los crecientes rumores sobre su enemistad con la también cantante Emilia Mernes.

Tini aprovechó el momento para pedir que cesen las especulaciones sobre su vida privada. En un claro mensaje dirigido tanto a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales, la artista subrayó la importancia de respetar los procesos emocionales de cada persona.

“No tiene que ver con la depresión y necesito que entiendan de alguna manera que cada uno tiene sus tiempos y sus procesos para entender y asimilar ciertas cosas que le pasaron en la vida”, agregó.

La cantante fue contundente al pedir que dejen de intentar indagar en lo que prefiere mantener en reserva: “Si pueden dejar de intentar saber y entender qué pasó… por ahora yo elijo el silencio”.

¿Qué es un embarazo ectópico?

Según la institución médica Mayo Clinic, un embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo fecundado se implanta fuera del útero, generalmente en una de las trompas de Falopio.

Esta condición representa un riesgo grave para la madre si no es tratada a tiempo, y en la mayoría de los casos el embarazo no puede llegar a término.

A raíz de esta situación, todo indica que Tini se acercó más a María Becerra. Según se dio a conocer, la cantante argentina atravesó una situación similar, lo que consolidó una conexión más allá de los escenarios y los ritmos musicales.

El público presente en Tucumán respondió con una ovación cerrada ante las declaraciones de la artista. Del mismo modo, se interpretó como una forma de que cese el “hate” hacia Mernes en las redes sociales, quien pidió respeto y el fin de los comentarios en su contra en un comunicado publicado en sus historias en Instagram.

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