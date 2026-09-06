Gobierno de Trump acude por tercera vez al Supremo para restringir el voto por correo

El Gobierno de Donald Trump llevó por tercera vez ante la Corte Suprema su intento de aplicar nuevas reglas al voto por correo, en una disputa que entra en una fase decisiva cuando ya comenzó la distribución de papeletas para las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El Departamento de Justicia presentó este domingo una solicitud de emergencia para que el máximo tribunal suspenda el fallo de la jueza federal Indira Talwani, quien el viernes impidió al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) aplicar las nuevas disposiciones durante los comicios de 2026.

La regulación exige que las autoridades electorales estatales y locales sometan previamente a aprobación del USPS los diseños de los sobres utilizados para enviar y devolver las papeletas. También establece el uso de códigos de barras únicos y obliga a proporcionar información de los votantes mediante una plataforma electrónica. Si esos requisitos no se cumplen, el Servicio Postal podría negarse a procesar las papeletas.

Talwani consideró que introducir el sistema cuando faltan menos de 70 días para las elecciones representa un riesgo significativo para los votantes. Los estados tendrían que modificar procedimientos, conseguir la aprobación de sobres, adaptar sistemas informáticos, recopilar información y capacitar a trabajadores electorales en cuestión de semanas.

La jueza también cuestionó la justificación presentada para introducir los cambios de manera inmediata y señaló que el Gobierno no aportó pruebas de fraude generalizado mediante el voto postal que justificaran una transformación de esa magnitud antes de noviembre. La controversia enfrenta además al Ejecutivo con estados y organizaciones defensoras del derecho al voto, que sostienen que la administración federal está interfiriendo en facultades electorales que corresponden principalmente a los estados.

Sin embargo, la Casa Blanca sostiene, por el contrario, que las modificaciones buscan reforzar la integridad de las elecciones. La orden ejecutiva firmada por Trump el 31 de marzo instruyó al USPS a desarrollar reglas para que las papeletas enviadas por correo utilicen sobres oficiales y códigos de barras que permitan rastrearlas. También ordenó elaborar listas estatales de ciudadanos estadounidenses en edad de votar.

La batalla tiene un alcance considerable por el peso que mantiene el voto postal en Estados Unidos. La Comisión de Asistencia Electoral (EAC) informó que cerca del 30% de los votos de las elecciones presidenciales de 2024 se emitieron por correo. En esos comicios se contabilizaron 46 millones 846,449 votos enviados mediante esa modalidad.

Aunque su utilización disminuyó respecto de la elección de 2020, cuando la pandemia disparó el voto a distancia, continúa siendo uno de los principales mecanismos electorales del país.

Sigue leyendo: