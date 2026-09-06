Irán declarará zona de prohibición cerca de Ormuz

Irán va a declarar una zona de prohibición cerca del estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica bloqueada por Teherán desde el inicio de la guerra con Estados Unidos, declaró el domingo el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezai.

“En los próximos días se declarará una zona prohibida fuera del estrecho de Ormuz. Comenzará en la línea del bloqueo de la Armada de Estados Unidos e incluirá sectores del Golfo”, afirmó Rezai en la televisión estatal. “Cualquier barco que entre en esta nueva zona será incluido en una lista de sanciones”.

Teherán intensificará su respuesta a los ataques estadounidenses

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, amenazó previamente con responder de forma más rápida e intensa a las ofensivas estadounidenses, después de que Teherán atacara buques de guerra de Estados Unidos en represalia por los bombardeos contra petroleros iraníes de ayer.

“Los estadounidenses deben haber comprendido que la era de las respuestas proporcionales terminó”, declaró Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní, en un discurso difundido por los medios estatales. “Cualquier agresión contra los intereses y la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, más intensa y más dolorosa”, añadió.

Esta semana se reanudaron las hostilidades

Tras más de un mes de calma relativa, las hostilidades se reanudaron el 30 de agosto cuando Estados Unidos bombardeó infraestructuras iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz. El tráfico marítimo sigue siendo muy reducido, entre el bloqueo del estrecho decretado por Irán y el cerco a los puertos iraníes impuesto por Estados Unidos.

La Guardia Revoluconaria iraní anunció hoy que había atacado un vehículo marino militar estadounidense no tripulado que “intentaba entrar en la zona protegida” de Ormuz. El portavoz del Mando Central estadounidense para Oriente Medio (Centcom), Tim Hawkins, tachó esta afirmación de “mentira total” y afirmó que ninguna embarcación estadounidense ha sido atacada este domingo.

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