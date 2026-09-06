Madre de Utah confiesa haber maltratado a sus gemelos de tres meses: ambos sufrieron múltiples fracturas

Una madre de Utah enfrenta cargos por presuntamente maltratar a sus gemelos de apenas tres meses después de que una visita al hospital revelara que ambos bebés tenían múltiples lesiones, entre ellas siete fracturas y una hemorragia cerebral.

Fayette Whitehorse, residente de Aneth, una pequeña comunidad de la Nación Navajo en el condado de San Juan, fue arrestada el 26 de agosto, dos días después de que ella y su pareja, Austin Meryboy, llevaran a una de las bebés al hospital porque tenía un brazo flácido y lloraba de dolor cuando intentaba moverlo.

La investigación comenzó después de que los médicos detectaran que las lesiones de la niña eran más numerosas de lo que inicialmente se había observado.

De acuerdo con documentos del Tribunal de Distrito de Utah citados en la investigación, los estudios médicos revelaron posteriormente que el hermano gemelo también presentaba lesiones graves.

Una fractura en el brazo llevó a los médicos a investigar

La pareja llevó inicialmente a la bebé al Blue Mountain Hospital, en Blanding, Utah, después de notar que no podía levantar uno de sus brazos sin llorar.

Una radiografía reveló una fractura del húmero. Sin embargo, los médicos también encontraron una fractura en una de sus costillas y, después de realizar estudios adicionales, detectaron una fractura en la rodilla.

Ante la gravedad de los hallazgos, la organización Safe and Healthy Families (SHF) solicitó que el segundo gemelo también fuera sometido a una evaluación médica.

El niño fue sometido a una tomografía computarizada que reveló una hemorragia cerebral significativa, además de una fractura en el antebrazo y tres fracturas en las costillas que se encontraban en diferentes etapas de recuperación.

Los hallazgos hicieron que SHF contactara al FBI para que investigara a los padres.

Las autoridades comenzaron entonces a reconstruir cómo y cuándo pudieron haberse producido las lesiones.

La madre dijo que se frustraba con los bebés

Durante una entrevista con agentes del FBI, Whitehorse reconoció que en ocasiones se sentía frustrada con los niños debido a que permanecía con ellos “24/7”, según los documentos judiciales.

La mujer habría explicado a los investigadores diferentes situaciones en las que lastimó a los bebés.

En el caso de la niña, Whitehorse reconoció que le dobló con fuerza uno de los brazos mientras intentaba colocarla en una silla de seguridad para automóvil. La madre creía que ese episodio había provocado que la bebé dejara de mover el brazo.

También confesó que en otra ocasión tiró del brazo de la niña con demasiada fuerza debido a la frustración y que esto pudo haber provocado otra lesión.

Los documentos judiciales señalan además que Whitehorse habría relacionado una fractura de la rodilla de su hijo con un episodio en el que intentó introducirle una pierna a la fuerza dentro de un mameluco.

El bebé sufrió una hemorragia cerebral

Una de las lesiones más graves fue descubierta en el niño.

Según los documentos presentados ante el tribunal, Whitehorse reconoció haberlo hecho rebotar sobre su rodilla durante un momento de frustración.

Agentes del FBI indicaron que ese comportamiento fue considerado como una posible causa de la hemorragia cerebral del bebé. Un pediatra especializado en abuso infantil confirmó la relación señalada en los documentos judiciales.

La inflamación cerebral era tan significativa que la cabeza del niño había alcanzado el percentil 100 de tamaño, pese a que el bebé tenía un tamaño corporal menor debido a su nacimiento prematuro.

Los gemelos nacieron aproximadamente a las 33 semanas de gestación y permanecieron alrededor de un mes y medio en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

De acuerdo con los documentos judiciales, los bebés solo habían comenzado a vivir con sus padres nuevamente desde el 1 de julio.

Los padres eran los principales cuidadores

Durante la investigación, el padre de los bebés también fue entrevistado por agentes federales.

Meryboy dijo que él y Whitehorse eran los únicos cuidadores de los gemelos y que rara vez permitían que otras personas ingresaran a su vivienda.

La pareja tiene tres hijos en común.

Los investigadores buscan determinar las circunstancias completas en las que ocurrieron las lesiones de los bebés y si existieron otros episodios de maltrato.

El material judicial no señala que el padre haya sido acusado en relación con las lesiones de los gemelos.

Whitehorse fue arrestada el 26 de agosto y posteriormente acusada de dos cargos de abuso agravado de menores.

La mujer fue puesta en libertad bajo condiciones el jueves, según los documentos judiciales.

Entre las restricciones impuestas se encuentra la prohibición de cambiar de residencia, consumir alcohol o drogas, poseer armas peligrosas o salir del estado sin notificación previa.

Como parte del proceso judicial, Whitehorse podría ser sometida a una evaluación de salud mental y pruebas de drogas. Las autoridades también contemplan registrar su vivienda y su vehículo.

La mujer deberá comparecer nuevamente ante el tribunal mientras continúa el proceso.

El juicio está programado para el 10 de noviembre, de acuerdo con los registros del Tribunal de Distrito de Utah.

Hasta entonces, las acusaciones contra Whitehorse permanecen sujetas al proceso judicial correspondiente.

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