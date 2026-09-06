Sheinbaum busca “buena relación” con Trump, pero advierte que no habrá subordinación

La presidenta de México Claudia Sheinbaum afirmó este domingo que su país buscará mantener una buena relación con el gobierno de Donald Trump, pero estableció un límite frente a las presiones de Washington en seguridad y comercio: la cooperación bilateral no implicará subordinación ni renunciar a la soberanía mexicana.

Desde Monterrey, Nuevo León, uno de los principales centros industriales del país y en un estado fronterizo con Estados Unidos, Sheinbaum retomó uno de los ejes que ha marcado su relación con la segunda administración de Trump.

“Es a lo que aspiramos, a una buena relación con nuestro vecino del norte. Eso sí: cooperación siempre, subordinación nunca. Esa es la esencia de las y los mexicanos, y lo recordamos siempre, pero particularmente ahora que es el mes de la patria”, afirmó durante un acto de rendición de cuentas por sus dos primeros años de Gobierno.

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La mandataria recordó que la relación entre ambos países ha atravesado periodos de colaboración que consideró especialmente relevantes, como los de Benito Juárez y Abraham Lincoln; Lázaro Cárdenas y Franklin D. Roosevelt; y, más recientemente, Andrés Manuel López Obrador y Trump.

“En el primer periodo del presidente Trump hubo una muy buena relación con el presidente López Obrador”, señaló Sheinbaum, quien planteó ese antecedente como referencia para el vínculo que busca construir con Washington.

El mensaje se produce en un momento especialmente complejo para la relación bilateral. México y Estados Unidos mantienen negociaciones comerciales relacionadas con la revisión del T-MEC, mientras continúan las diferencias por los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y automóviles mexicanos. Esta misma semana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, abordó esos gravámenes con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.

La posición expresada en Monterrey da continuidad al mensaje que Sheinbaum lanzó apenas cinco días antes durante su Segundo Informe de Gobierno, cuando reconoció que la relación con Estados Unidos ha enfrentado “dificultades”, pero sostuvo que México mantendrá abierta la vía del diálogo.

“En México queremos cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones. Pero cooperación no significa sometimiento. Amistad no significa renunciar a nuestros principios”, afirmó entonces.

Sheinbaum estableció cuatro principios para la colaboración con Washington: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

“Mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia. Porque México es un país soberano. Y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, sostuvo durante su informe.

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