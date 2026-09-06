ThinkBook Project Swan, el portátil de Lenovo que estira su pantalla hasta las 17 pulgadas

Lenovo aprovechó la feria IFA 2026 para dar a conocer un portátil con estilo y diseño futurista, que puede servir como una herramienta pensada para la oficina, los viajes y la creación de contenido. ThinkBook Project Swan convierte un equipo de 14 pulgadas en una estación de trabajo de 17 pulgadas mediante una pantalla enrollable horizontal.

El atractivo no está únicamente en el efecto sorpresa de ver cómo el panel crece al presionar un botón. Project Swan propone algo bastante práctico para editores, diseñadores, analistas, estudiantes y profesionales que necesitan abrir varios documentos a la vez, revisar un PDF mientras escriben una nota o mantener un tablero de datos visible durante una videollamada. Lenovo presentó el dispositivo como un concepto, así que todavía no se vende en tiendas ni tiene un precio oficial confirmado.

Una pantalla enrollable pensada para trabajar en grande

La gran estrella del ThinkBook Project Swan es su pantalla flexible, que pasa de 14 a 17 pulgadas en pocos segundos. El mecanismo despliega el panel de forma horizontal y crea un espacio visual más amplio sin obligar al usuario a cargar un monitor externo, una segunda laptop o una tableta adicional.

Cuando está cerrado o en su modo compacto, el equipo mantiene el perfil de una laptop convencional de 14 pulgadas. Al activar la extensión, el panel se transforma en una pantalla de 17 pulgadas con relación de aspecto 16 por 9. El resultado es una superficie continua que permite tener ventanas lado a lado con una comodidad cercana a la de un escritorio con doble monitor.

Lenovo apostó por un panel OLED flexible, una tecnología que suele destacar por su contraste profundo, negros intensos y una apariencia más vibrante en imágenes y video. Las primeras pruebas señalan que la pantalla presenta una leve ondulación en la zona donde se enrolla, algo perceptible al mirarla de cerca, aunque menos evidente durante el uso cotidiano.

La marca no ha divulgado todavía especificaciones finales como brillo máximo, frecuencia de actualización, cobertura de color o certificaciones HDR. Ese detalle importa porque Project Swan sigue siendo un prototipo y algunos componentes podrían cambiar si llega a convertirse en un producto comercial.

Diseño compacto con una idea muy ambiciosa

El diseño del Project Swan llama la atención porque Lenovo evitó convertirlo en un aparato gigantesco. El portátil mide 17.9 milímetros de grosor y pesa 1.6 kilogramos, cifras que lo colocan cerca del terreno de muchas laptops tradicionales de 14 pulgadas, aunque con una tapa más robusta para alojar la pantalla enrollable y el sistema motorizado.

Ese equilibrio entre movilidad y amplitud es uno de sus puntos fuertes. Una laptop de 17 pulgadas convencional suele exigir un bolso más grande, ocupa más espacio en una mesa pequeña y puede resultar menos cómoda durante un viaje. Project Swan busca conservar una huella portátil en movimiento y liberar el formato grande justo en el momento en que hace falta.

En las demostraciones de IFA 2026, el equipo también mostró un teclado de tamaño completo, un trackpad amplio, webcam integrada y altavoces incorporados. Es decir, Lenovo no presentó una pantalla experimental montada sobre una base improvisada. El dispositivo luce y se comporta como una laptop funcional, con una apariencia suficientemente madura como para despertar expectativas sobre un eventual lanzamiento.

Hay, eso sí, algunos elementos que deberán evolucionar antes de llegar al mercado. La tapa concentra parte del peso adicional debido al motor y al panel flexible, una decisión que podría afectar el ángulo de apertura y plantear dudas sobre la resistencia de la bisagra a largo plazo. Es el tipo de desafío que separa una demostración atractiva de un producto preparado para años de uso intensivo.

En conectividad, las unidades presentadas durante el IFA 2026 incluyen dos puertos USB-C. La selección se siente limitada para un equipo dirigido a productividad, sobre todo para profesionales que todavía utilizan memorias USB tradicionales, HDMI, lectores de tarjetas o periféricos cableados. Aun así, esta clase de detalles suele modificarse entre un prototipo de feria y una versión lista para ventas.

Procesador, precio y disponibilidad del ThinkBook Project Swan

Lenovo ha equipado el ThinkBook Project Swan con un procesador Intel Lunar Lake, la plataforma de Intel enfocada en eficiencia energética y tareas modernas de inteligencia artificial. La compañía no ha confirmado cuánta memoria RAM tendrá el dispositivo, qué capacidades de almacenamiento ofrecerá, cuál será su batería ni qué configuración gráfica acompañará al procesador.

Eso obliga a mirar con cuidado cualquier ficha técnica que circule en redes. Project Swan todavía no tiene especificaciones comerciales definitivas, por lo que no conviene asumir que contará con la misma memoria, autonomía, puertos o precio en una futura versión de venta al público.

La información oficial de Lenovo es clara. Project Swan forma parte de sus pruebas de concepto presentadas en IFA 2026 junto con Project AeroBlade. La empresa lo utiliza para explorar nuevos formatos de computación empresarial con inteligencia artificial, movilidad y pantallas adaptables.

Por ahora, no existe fecha de lanzamiento, mercados confirmados ni precio oficial. Lenovo tampoco ha garantizado que este diseño exacto vaya a llegar a las tiendas. Esa ausencia de cifras evita hacer comparaciones directas con portátiles tradicionales, aunque sí permite una referencia útil. El ThinkBook Plus Gen 6 con pantalla enrollable, lanzado previamente por Lenovo, llegó con un precio de $3,500 dólares, una señal de que llevar esta tecnología a producción masiva sigue siendo costoso.

Project Swan tiene potencial para ser uno de los portátiles más llamativos de los próximos años porque pone una solución real sobre la mesa. Más espacio de pantalla suele traducirse en menos interrupciones, menos ventanas escondidas y una experiencia de trabajo más fluida. Si Lenovo consigue mantener un peso razonable, mejorar la conectividad, garantizar la durabilidad del panel y contener el precio, esta laptop enrollable podría dejar de ser una curiosidad de feria para convertirse en una herramienta muy deseada por quienes trabajan con muchas tareas abiertas al mismo tiempo.

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