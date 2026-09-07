Director de escuela en West Virginia es arrestado tras hallar cuatro cámaras ocultas en vestidores de niñas

Un director de escuela secundaria de West Virginia fue arrestado después de que las autoridades descubrieran cuatro dispositivos de grabación ocultos en diferentes vestidores utilizados por estudiantes mujeres.

Eric James, de 53 años, director de Brooke High School, en Wellsburg, fue acusado de interceptar intencionalmente o intentar interceptar comunicaciones electrónicas, orales o por cable, así como de irrumpir ilegalmente en un inmueble no residencial.

El arresto ocurrió después de que un empleado de la escuela encontrara uno de los dispositivos y alertara a la Oficina del Sheriff del condado de Brooke.

James fue ingresado en la cárcel Northern Regional Jail con una fianza de $100,000 dólares y permanecía detenido, según los registros de la cárcel.

El distrito escolar lo suspendió mientras continúa la investigación.

Cuatro cámaras fueron encontradas en vestidores femeninos

Las autoridades encontraron cuatro dispositivos de grabación escondidos en diferentes espacios destinados a que las estudiantes se cambiaran de ropa.

Los aparatos fueron localizados en un vestidor utilizado por el equipo de danza, otro destinado a las clases de educación física y un vestidor utilizado por atletas universitarias, según la denuncia penal.

El sheriff del condado de Brooke, Richard Beatty, explicó durante una conferencia de prensa que uno de los dispositivos tenía forma similar a un bolígrafo.

Después de que el aparato fuera recuperado por un guardia de seguridad, los investigadores revisaron su contenido.

Beatty dijo que encontraron imágenes en las que presuntamente aparecía James instalando el dispositivo y ajustando su posición.

“Cuando abrimos ese primer dispositivo, había imágenes de él colocándolo y ajustando el ángulo de la cámara para asegurarse de que estaba obteniendo lo que buscaba”, afirmó el sheriff.

Una denuncia penal obtenida por un medio local también señala que otro archivo de video mostraba a una estudiante de secundaria mientras se cambiaba dentro del vestidor.

El director habría admitido haber instalado los dispositivos

Los investigadores obtuvieron órdenes de registro para revisar la vivienda de James.

Según la denuncia, el director admitió ante las autoridades haber colocado los dispositivos en vestidores y áreas utilizadas para cambiarse de ropa.

Los investigadores enviaron las grabaciones a un laboratorio forense para determinar, entre otras cosas, cuándo fueron realizadas.

Beatty dijo que, de manera preliminar, los investigadores creen que las cámaras podrían haber estado instaladas desde el comienzo del actual año escolar.

Sin embargo, las autoridades esperan que el análisis del laboratorio permita establecer con precisión las fechas de las grabaciones.

Por ahora, James no ha sido acusado de pornografía infantil, aclaró el sheriff.

Podrían presentar nuevos cargos

La fiscal del condado de Brooke, Allison Cowden, explicó que los cargos iniciales se relacionan con las leyes estatales sobre interceptación de comunicaciones y con el ingreso a un área de la escuela con la intención de cometer un delito.

Cowden advirtió que la investigación todavía se encuentra en una etapa inicial y que podrían presentarse cargos adicionales.

“En este punto inicial de la investigación, que esencialmente lleva poco más de 24 horas, estos eran los cargos que pudimos presentar para asegurarnos de que fuera acusado y sacarlo de las calles”, señaló.

Las autoridades han evitado divulgar más detalles para no poner en riesgo la investigación.

“Es una investigación sensible”, explicó Beatty. “Por eso no hicimos comentarios públicos antes de la conferencia. No queríamos poner en peligro el punto en el que nos encontrábamos actualmente en esta investigación.”

El distrito revisó otras escuelas

Tras descubrir los dispositivos en Brooke High School, las autoridades revisaron otros planteles pertenecientes al distrito para comprobar que no hubiera más cámaras ocultas.

Beatty confirmó que las demás escuelas fueron inspeccionadas y que, hasta el momento, se consideran seguras.

En un comunicado, las autoridades escolares señalaron que la seguridad, protección y privacidad de los estudiantes constituyen responsabilidades fundamentales del sistema educativo.

“Cualquier conducta que comprometa esas responsabilidades no será tolerada”, señaló el distrito.

El arresto provocó conmoción entre estudiantes y familias, especialmente porque James era una figura de autoridad que había trabajado durante años en el sistema educativo.

El superintendente Jeffrey Crook dijo que los estudiantes se sentían “traicionados”.

“Todos nos sentimos un poco traicionados”, afirmó.

Un estudiante de último año escribió en Facebook que estaba sorprendido y confundido por el arresto del director, a quien anteriormente consideraba una figura paterna.

El joven dijo que había confiado en James para proteger y orientar a los estudiantes, y que incluso le había expresado que lo veía como una figura paterna debido al respeto y confianza que le tenía.

Al mismo tiempo, señaló su preocupación por las posibles víctimas y sus familias.

Otro estudiante respondió a la publicación expresando sentimientos similares y dijo que también estaba profundamente afectado porque había confiado en el director y lo admiraba.

James tenía más de tres décadas en la educación

James había trabajado durante décadas en el sector educativo.

Se desempeñaba como director de Brooke High School desde 2023 y también había ejercido como entrenador de fútbol, director deportivo y profesor de educación física.

Antes de llegar a Brooke County, fue director durante cinco años de River Elementary/Middle School.

También enseñó durante aproximadamente 18 años en Cameron High School y trabajó como director deportivo en Bishop Donahue Memorial High School.

Su anterior empleador, el Switzerland of Ohio Local School District, informó que conocía las acusaciones y realizó una revisión de sus instalaciones y expediente laboral.

El distrito señaló que James no trabajaba allí desde 2023 y que su revisión no encontró denuncias previas ni dispositivos sospechosos relacionados con él.

El caso no solo ha provocado una investigación penal.

Después del arresto de James, se presentaron tres demandas civiles y una demanda colectiva, según los registros judiciales.

Dos de las demandas fueron presentadas por personas identificadas como “Jane Does”, mientras que otra fue interpuesta por padres del distrito.

La Junta de Educación del condado de Brooke también figura como demandada en dos de las denuncias civiles.

Hasta el momento, ni James ni la junta escolar habían respondido públicamente a esas demandas.

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