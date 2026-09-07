Hombre es acusado de matar a puñaladas a una mujer en Connecticut pese a tener una orden de protección en su contra

Un hombre de 55 años enfrenta cargos por el asesinato de una mujer en su vivienda de Connecticut, pese a que, según las autoridades, tenía vigente una orden de protección que le prohibía acercarse a ella.

Michael Ranger está acusado de matar a puñaladas a Jacqueline Yolanda Matthews, de 59 años, el pasado 22 de agosto en un complejo de condominios de Rocky Hill, una localidad ubicada unos 10 millas al sur de Hartford.

Ranger fue detenido al día siguiente en Saratoga Springs, Nueva York, después de que un agente recibiera una alerta de un lector automático de matrículas que identificó el vehículo que buscaban las autoridades. Posteriormente fue trasladado a Connecticut para enfrentar los cargos.

El acusado compareció ante un tribunal de New Britain el viernes 4 de septiembre. Un juez fijó una fianza de $2 millones de dólares y le ordenó conseguir representación legal antes de su próxima audiencia, prevista para el 17 de septiembre.

Matthews fue encontrada con heridas de arma blanca

La policía de Rocky Hill recibió poco después de las 9:00 p. m. del 22 de agosto un reporte sobre una mujer que había sido atacada en un complejo residencial de Concord Drive.

Los agentes encontraron a Matthews con aparentes heridas de arma blanca y comenzaron maniobras para intentar salvarle la vida. Paramédicos la trasladaron posteriormente a Hartford Hospital, donde murió.

La Oficina del Médico Forense Jefe de Connecticut determinó que Matthews falleció como consecuencia de heridas provocadas por un objeto cortante en el cuello y el torso y clasificó su muerte como homicidio.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por medios locales, Matthews era madre de cinco hijos y vivía con uno de ellos y su prometida.

La orden de arresto contiene nuevos detalles sobre los últimos momentos de la mujer. Según el documento, Matthews llegó hasta la puerta de su vivienda gravemente herida y le dijo a su hijo que “Mike” la había apuñalado antes de desplomarse. La investigación sostiene que se trataba de Ranger.

Una orden de protección estaba vigente

El caso tiene un antecedente de violencia doméstica.

Las autoridades señalaron que existía una orden criminal de protección permanente contra Ranger al momento del asesinato. Esa orden es la base de uno de los cargos que enfrenta, además del cargo de asesinato.

Durante la audiencia del viernes, el fiscal estatal David Clifton argumentó que la existencia de la orden de protección era uno de los motivos por los que debía mantenerse una fianza elevada.

El juez Chris Pelosi también tomó en consideración que Ranger presuntamente huyó hacia Nueva York después del ataque, donde fue localizado y detenido al día siguiente.

Ranger enfrenta actualmente cargos por asesinato y violación de una orden criminal de protección.

Ranger tenía un caso previo por violencia

Los registros judiciales muestran que el asesinato no fue el primer caso de violencia relacionado con Ranger durante este año.

En marzo fue acusado de agredir a una mujer en un almacén de almacenamiento de Rocky Hill. Según las autoridades, durante ese incidente la habría sujetado por el cuello de la ropa, provocando que cayera y se golpeara la cabeza.

En abril fue arrestado por cargos que incluían agresión en tercer grado, restricción ilegal, conducta desordenada y daños criminales. Fue posteriormente puesto en libertad bajo fianza.

La investigación por la muerte de Matthews se produjo meses después de ese episodio.

La familia de Matthews la recordó como una mujer dedicada a sus hijos y con una fuerte inclinación artística.

Su obituario la describió como una madre que colocaba a sus hijos por encima de sus propias necesidades y señaló que convertirse en abuela había sido una fuente especial de felicidad para ella. Matthews tenía además una nieta recién nacida.

Familiares y amigos se reunieron para despedirla a finales de agosto en Rocky Hill.

La investigación permanece abierta y las acusaciones contra Ranger deberán resolverse en el proceso judicial.

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