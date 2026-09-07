Nicolas Cage defiende el legado de “Spider-Noir” tras su cancelación y su triunfo en los Emmy

A pesar de haber sido cancelada por Prime Video tras una única temporada, la serie “Spider-Noir” está demostrando su impacto en la industria al alzarse con cinco premios en la gala de los Creative Arts Emmys de 2026, celebrada el domingo 6 de septiembre.

Este reconocimiento llega meses después de que la plataforma decidiera no renovar la producción, una decisión que contrasta con la aclamación crítica y popular que obtuvo el show.

El propio Nicolas Cage, protagonista y alma del proyecto, habló para valorar la experiencia, asegurando que no le importa que la historia concluya en una sola entrega.

“Para mí, una temporada es perfecta, ya que he dicho lo que quería decir con este Spider-Man peligroso, innovador y de estilo pop art”, declaró el actor en un comunicado recogido por Deadline.

Además, añadió:

"Adelante, hacia arriba, hacia adentro". Nicolas Cage

¿Qué premios ganó la serie?

La serie, que partía con 11 nominaciones (la cifra más alta para una producción de Prime Video en la temporada), se llevó estatuillas en categorías técnicas y de interpretación física, que incluyen:

Diseño de título excepcional

Edición de sonido excepcional para una serie de comedia o drama (una hora)

Excelente fotografía para una serie (una hora)

Efectos visuales especiales excepcionales en un solo episodio

Excelente coordinación de especialistas para programas de comedia

“Spider-Noir” es una serie de acción real basada en el cómic de Marvel Spider-Man Noir. La trama sitúa a Cage en la piel de un detective privado en el Nueva York de la década de 1930, quien, tras sufrir una tragedia profundamente personal, debe lidiar con su pasado mientras se erige como el único superhéroe de la ciudad.

La mezcla de cine negro, estética pop art y un tono más oscuro y maduro que las habituales adaptaciones del trepamuros cautivó tanto a la crítica especializada como a los seguidores del personaje.

La serie, producida por Prime Video y MGM+, confirmó su cancelación a inicios de este mes.

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