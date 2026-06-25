El actor estadounidense Nicolas Cage se prepara para una nueva aventura en el plano profesional que no involucra las pantallas de cine, sino los controles de videojuegos. Y es que recientemente se anunció que sumará su talento al universo de “Call of Duty”.

¿De qué manera? De acuerdo con información de “The Hollywood Reporter”, el intérprete formará parte de “Black Ops 7” y de “Warzone” como un nuevo personaje jugable.

Además, la desarrolladora del videojuego, Activision, explicó en un comunicado que la llegada de Nicolas Cage viene con nuevos eventos multijugador y recompensas para los usuarios, así como actualizaciones en diversos modos de juego que incluirán nuevas armas, mapas y desafíos.

“Nicolas Cage lidera la acción este verano en un nuevo pase de evento, al que se unen el evento diario de inicio de sesión de verano de acción, nuevos eventos multijugador y de la serie clasificatoria de resurgimiento, y el evento Kowakujō, todos ellos con nuevas recompensas que incluyen objetos de equipamiento, camuflajes de armas, fichas de XP dobles y más”, establece el escrito.

Nicolas Cage se suma al universo de “Call of Duty”. Crédito: Andy Kropa/Invision/AP | AP

Esta noticia se da en pleno desarrollo de la adaptación cinematográfica oficial de “Call of Duty”, producida por Paramount y cuyo estreno está programado para el próximo 30 de junio.

Pese a la expectativa que esta colaboración ha generado, aún se desconoce si la participación del histrión multipremiado se trasladará a la gran pantalla.

Para el actor Nicolas Cage, este proyecto llega en un momento de alta exposición mediática tras el estreno de su cinta “Spider-Noir“, donde dio vida Ben Riley, una versión diferente y más oscura del superhéroe arácnido.

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