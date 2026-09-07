Trabajador muere por una bala perdida mientras hacía inventario en un Sam’s Club de Nashville

Un trabajador de Frito-Lay murió después de ser alcanzado por una bala mientras realizaba un inventario dentro de un Sam’s Club en Nashville, Tennessee, informó la Policía Metropolitana de Nashville (MNPD).

La víctima fue identificada como Paris Carlock, de 55 años, residente de Murfreesboro. Se encontraba cerca del centro de la tienda poco después de las 4:00 de la madrugada cuando el proyectil atravesó la pared metálica y lo impactó en la cabeza.

Empleados del establecimiento acudieron en su ayuda y Carlock fue trasladado a un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

Las autoridades lo describieron como una víctima inocente, ya que, según la investigación preliminar, no tenía relación con el enfrentamiento que originó los disparos.

Una pelea terminó en disparos

Los investigadores creen que el tiroteo comenzó con una discusión dentro de Lavo Lounge, un establecimiento ubicado sobre Antioch Pike, cerca del Sam’s Club.

El personal de seguridad expulsó del local a las personas involucradas, pero el conflicto continuó en el exterior. Poco después se escucharon varios disparos mientras distintos vehículos abandonaban el área.

La policía considera que uno de esos disparos alcanzó el establecimiento y terminó hiriendo mortalmente a Carlock.

Por ahora, las autoridades no han determinado quién realizó el disparo ni cuál fue el motivo de la disputa.

Detectives de la Unidad de Homicidios continúan recopilando información sobre el tiroteo y buscan identificar a las personas involucradas.

La policía tampoco ha divulgado descripciones de los sospechosos o de los vehículos que salieron del lugar después de los disparos.

Cualquier persona que tenga información sobre el enfrentamiento puede comunicarse con Nashville Crime Stoppers al 615-742-7463.

Los investigadores buscan especialmente testimonios de quienes estuvieron en la zona durante el incidente o pudieron observar los vehículos involucrados.

PepsiCo expresa sus condolencias

Un portavoz de PepsiCo, empresa matriz de Frito-Lay, lamentó la muerte de Carlock y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de uno de nuestros colegas”, declaró la compañía.

PepsiCo agregó que está trabajando con las autoridades y funcionarios locales mientras avanza la investigación.

El caso continúa abierto y, hasta ahora, no se han anunciado detenciones relacionadas con la muerte del trabajador.

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