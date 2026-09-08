Arrestan a un alcalde de Puebla y a exdirectora de policía por vínculos con el crimen organizado

El alcalde del municipio de Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez Ochoa, fue detenido durante un operativo encabezado por autoridades federales, en el que también fueron arrestadas otras ocho personas presuntamente relacionadas con una organización dedicada al robo de transporte de carga.

De acuerdo con reportes de medios nacionales como El Universal, las autoridades realizaron 23 cateos en distintos inmuebles.

Entre los capturados también se encuentra Abigail Contreras Camacho, quien se desempeñó anteriormente como directora de Seguridad Pública municipal, así como Manuel Rodríguez Ochoa, hermano del alcalde.

Según la información difundida por autoridades federales, los detenidos estarían relacionados con una célula criminal dedicada al robo de autotransporte de carga.

Armado hasta los dientes, así detuvieron al presidente municipal de Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez Ochoa, como parte del #OperativoEnjambre. Lo acusan de ser parte de una estructura criminal dedicada al robo de transportes de carga en la carretera Puebla-Veracruz. pic.twitter.com/ggO1okWocX — Nacho Lozano (@nacholozano) September 8, 2026

La investigación apunta presuntamente al grupo conocido como Los Zúñiga, al que se atribuyen actividades delictivas en distintos puntos de la carretera Puebla-Veracruz.

Durante los operativos fueron incautadas 35 armas de fuego, 52 cargadores, 11 vehículos, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal. También fue localizada una bodega que presuntamente era utilizada para descargar y almacenar mercancía obtenida mediante el robo de unidades de transporte.

Las autoridades señalaron además que la investigación permitió detectar posibles redes de protección y mecanismos de apoyo que presuntamente facilitaban las actividades de la organización, entre ellos labores de vigilancia, bloqueos para impedir el ingreso de las autoridades y posibles filtraciones de información sobre operativos.

La captura del alcalde ocurre en un municipio ubicado en una de las principales rutas de conexión entre Puebla y Veracruz, donde el robo de transporte de carga representa uno de los principales problemas de seguridad para el sector.

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