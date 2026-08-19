Alcalde mexicano es detenido tras acusaciones de abuso sexual en contra de empleada municipal

Autoridades mexicanas arrestaron a Juan Pérez Moral, presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, en el estado de Puebla, por su presunta responsabilidad en el delito de violación, según informó la Fiscalía estatal.

En un mensaje a medios, Idamis Pastor Betancourt, fiscal general de Puebla, confirmó la detención del político, postulado en 2024 por la coalición del Partido Morena y el Partido del Trabajo.

Según la Fiscalía, el alcalde, de 60 años, es investigado “por su probable responsabilidad en el delito de violación” el cual habría ocurrido el pasado 10 de febrero.

??? Confirman por qué fue detenido el alcalde de Tianguismanalco.



Juan Pérez Moral es investigado por su probable responsabilidad en una violación presuntamente cometida dentro del Palacio Municipa pic.twitter.com/X8r4Y6LQSW — AnálisisTv (@AnalisisTVPlus) August 18, 2026

De acuerdo con el relato, la víctima, de quien no se dio a conocer más detalles, se encontraba laborando en las instalaciones oficiales del municipio, cuando Juan Pérez “la agredió física y sexualmente en contra de su voluntad”.

“Tras la denuncia presentada y la investigación correspondiente, la autoridad ministerial solicitó y obtuvo la orden de aprehensión”, precisó Pastor Betancourt.

Pérez Moral es alcalde de San Juan Tianguismanalco desde 2024. La detención ocurre dos años después de que otro alcalde del mismo municipio enfrentara un proceso penal.

En 2024, Martín Zanes Cortés, entonces edil por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue procesado en 2024 por homicidio culposo tras la muerte de un motociclista atropellado por un vehículo de su propiedad, aunque enfrentó el proceso en libertad.

Con información de EFE.

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