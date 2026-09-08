Chris Rock reveló el único motivo por el volvería a una gala e los Oscar

El histórico e incómodo momento protagonizado por Will Smith y Chris Rock en la gala de los Premios Oscar de 2022 sigue dando de qué hablar. Tras la bofetada que recorrió el mundo en plena transmisión en vivo, muchos se han preguntado si el comediante estaría dispuesto a pisar nuevamente el escenario en una gala de la Academia.

Aunque la Academia ofreció al comediante la oportunidad de presentar la ceremonia posterior al incidente, Rock rechazó la propuesta en su momento, comparando un hipotético regreso con “volver a la escena de un crimen”. Sin embargo, Rock habló sobre las condiciones que cambiarían su postura.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas con Variety, el comediante reveló que hay un único motivo por el cual aceptaría participar nuevamente en una entrega de los Premios Oscar: una nominación.

Sin embargo, Rock asegura que no recibirá una nominación a los premios pronto, por lo que descarta una aparición en la gala de los premios.

“No me van a nominar. La única forma de que vuelva es si me nominan, y no me van a nominar. Y no pasa nada”, respondió Rock. “Ya lo afrontaremos si sucede. Seamos realistas”, agregó.

Asimismo, el comediante dijo que la gala no lo necesita de nuevo como anfitrión, puesto cuentan con otros presentadores talentosos para conducir la ceremonia.

“Tienen presentadores fantásticos. Conan O’Brien es increíble. Nikki Glaser es increíble en los Globos de Oro. No voy a decir que nunca, pero sinceramente, puede que mi momento ya haya pasado”, señaló.

Durante sus espectáculos de stand up, el propio Rock ha bromeado en varias ocasiones sobre el incidente en los Oscar. Por su parte, Will Smith también lo ha hecho en su álbum “Based on a True Story”.

En la gala de los premios Oscar de 2022 Smith se acercó a Chris Rock, quien era presentador de la gala, y le dio una bofetada luego de que hiciera una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.

Seguir leyendo:

· La popularidad de Will Smith se desploma, tras el incidente en el que golpeó a Chris Rock

· “Fue la broma más agradable que he hecho”, dijo Chris Rock al hablar sobre la bofetada de Will Smith

· Chris Rock por fin habló de su conflicto con Will Smith, en su show de Netflix “Selective outrage”