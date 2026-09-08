“Debe rendir cuentas”: exjefe de la DEA pidió a México entregar a Rubén Rocha a EE.UU.

Derek Maltz, quien se desempeñó como administrador interino de la DEA, intensificó sus llamados para que México extradite a Rubén Rocha Moya y permita que el mandatario sinaloense enfrente en territorio estadounidense las acusaciones en su contra.

“México, haz lo correcto”, fue el llamado de Maltz, quien calificó en redes sociales como “extraordinariamente graves” las acusaciones que fiscales estadounidenses han planteado sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones del narcotráfico.

La postura de Maltz no es nueva. Desde finales de agosto, el exjefe de la DEA ha utilizado sus redes sociales para insistir públicamente en que Rocha Moya debe rendir cuentas ante las autoridades estadounidenses.

Maltz se ha pronunciado respecto a este tema en al menos tres ocasiones: el 22 de agosto solicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, coordinar un eventual operativo para detener y trasladar al gobernador; posteriormente difundió contenidos generados con inteligencia artificial relacionados con un posible traslado de Rocha Moya a Estados Unidos.

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“Allegedly Conspired With Leaders of the Sinaloa Cartel to Import Massive Quantities of Narcotics Into the United States in Exchange for Political Support and Bribes.



Mr. ROCHA MOYA hopefully we will see you in the USA.

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Video? pic.twitter.com/7xHIePoWq3 — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) August 28, 2026

El 22 de agosto, Maltz ya había señalado que Rocha Moya debía “rendir cuentas por sus acciones”, reforzando su postura de que cualquier acusación debe ser llevada ante un tribunal y resuelta mediante un proceso judicial.

Los señalamientos de fiscales estadounidenses apuntan a una supuesta colaboración de funcionarios con integrantes del grupo criminal Los Chapitos para facilitar el traslado de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos, además de un presunto intercambio de apoyo político y sobornos.

La insistencia de Maltz ocurre en un momento de renovada cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, pero también de tensiones relacionadas con la soberanía y la actuación de agencias estadounidenses en territorio mexicano.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha defendido que cualquier procedimiento relacionado con funcionarios mexicanos debe sujetarse a las vías legales y contar con elementos suficientes. En paralelo, la cooperación entre México y la DEA se ha intensificado durante los últimos meses.

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