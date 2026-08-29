“Esperamos verlo en EE.UU.”: Exdirector de la DEA publica polémico video de Rubén Rocha generado con IA

Derek Maltz, exdirector de la DEA, difundió un video creado con inteligencia artificial en el que aparece una representación de Rubén Rocha Moya.

El material lo vincula con presuntos acuerdos con el Cártel de Sinaloa y le lanza un mensaje sobre una eventual llegada a Estados Unidos.

El clip, que no corresponde a una grabación real del gobernador con licencia, muestra una recreación de Rocha Moya pronunciando un mensaje en el que hace referencia a un posible viaje a Estados Unidos y a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Maltz acompañó la publicación con señalamientos contra Rocha Moya. El exfuncionario estadounidense afirmó que el político habría conspirado presuntamente con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el ingreso de grandes cantidades de droga a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

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“Allegedly Conspired With Leaders of the Sinaloa Cartel to Import Massive Quantities of Narcotics Into the United States in Exchange for Political Support and Bribes.



Mr. ROCHA MOYA hopefully we will see you in the USA.

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Video? pic.twitter.com/7xHIePoWq3 — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) August 28, 2026

En el mensaje dirigido al sinaloense, Maltz utilizó la frase “esperamos verlo en los Estados Unidos”, en referencia a las acusaciones que pesan sobre Rocha Moya en territorio estadounidense.

La publicación de Maltz ocurre mientras Rocha Moya enfrenta una fuerte presión política y judicial derivada de los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses sobre sus presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.

El caso ha generado además una crisis política en Sinaloa. Rocha Moya intentó regresar recientemente a la gubernatura después de haberse separado temporalmente del cargo, pero posteriormente solicitó nuevamente licencia indefinida ante la presión política.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente el regreso de Rocha al cargo y consideró que su decisión no era pertinente, mientras que el caso continúa bajo investigación en México.

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