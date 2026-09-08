Lupillo Rivera confiesa tener un nuevo amor a meses de su ruptura con Taina Pimentel
El cantante de regional mexicano hizo tremenda confesión sobre su vida amorosa en plena competencia de "Top Chef VIP 2". Te contamos lo que dijo
El cantante Lupillo Rivera no deja de dar de qué hablar con lo que acontece en su vida amorosa. Y es que tras apenas unos meses de romper su compromiso con Taina Pimentel, el famoso confesó estar nuevamente ilusionado con una mujer “encantadora”.
De acuerdo con el programa “En Casa con Telemundo”, la inesperada confesión tuvo lugar durante las grabaciones del programa “Top Chef VIP”.
“Tenemos que hablar de Lupillo que anunció que tiene un nuevo amor. Lo dijo en las grabaciones de ‘Top Chef VIP’ y podrán ver todos los detalles más adelante, pero por ahora escuchen que esto está muy pero que muy fuerte“, reportó el presentador Gabriel Coronel.
Las imágenes, que tardarán algunas semanas en salir al aire, muestran a Lupillo Rivera de lo más sonriente mientras habla sobre una misteriosa mujer que le ha robado el corazón con sus encantos.
Según su testimonio, el flechazo se dio tiempo atrás a través de redes sociales: “Yo hace poco tiempo tuve el contacto con una hermosa dama, no pude buscarla como yo quise buscarla por estar en este show, no podía ir a conquistarla como se debe de hacer; por una parte estaba comprometido y por otra parte estaba acá en este show”, detalló.
Sin embargo, todo parece indicar que finalmente pudo concretarse un encuentro que dio pie a una conexión genuina entre ambos.
“Se acabó mi compromiso, decidimos mandarnos mensajes por redes sociales, en este momento empezamos a hablar por textos, por cámara, por llamadas… cuando la miré, la conocí, sentí esa energía muy positiva, esa energía perfecta. Tuvimos una noche espectacular, una noche inolvidable. Nos estamos amando locamente, dejando que fluya, dejando a un lado las ideas sociales que existen“, declaró ante las cámaras de Telemundo.
Pese a las confesiones de Lupillo Rivera, hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer que le ha robado el corazón al intérprete de temas como “Grandes Ligas” y “Despreciado”.
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