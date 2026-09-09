Dejó una pistola en el mostrador de la cocina y su prima de 8 años se disparó accidentalmente en Nuevo México

Un hombre de 26 años fue arrestado en Albuquerque, Nuevo México, después de que una niña de 8 años encontrara un arma de fuego que, según la policía, él había dejado sin asegurar sobre el mostrador de una cocina y terminara disparándose accidentalmente.

Isaiah Richard Chavez enfrenta un cargo de abuso infantil y otro por presuntamente permitir negligentemente que un arma de fuego estuviera al alcance de una persona menor de edad sin causarle lesiones graves, de acuerdo con los registros judiciales.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:00 a. m. del 27 de abril, en una vivienda de la cuadra 6500 de Basket Weaver Ave. NW.

La niña encontró el arma en la cocina

Según la denuncia penal, Chavez había pasado la noche en la vivienda, aunque no residía allí. El hombre, que es primo de la menor, durmió en un sofá.

Chavez explicó a los investigadores que antes de acostarse vació sus bolsillos y colocó sus pertenencias sobre el mostrador de la cocina. Entre ellas estaba el arma de fuego.

Una familiar que se encontraba en la vivienda y que es enfermera trasladó a la niña al University of New Mexico Hospital.

Los médicos determinaron que las heridas que sufrió en ambas piernas no ponían en riesgo su vida.

Chavez dijo que estaba dormido cuando ocurrió el disparo

Durante una entrevista con los investigadores, Chavez aseguró que estaba dormido cuando escuchó el disparo.

En imágenes de una cámara corporal difundidas por KRQE, el hombre explicó que se despertó al escuchar un fuerte ruido y rápidamente fue a buscar a su madre.

Según su relato, le dijo que creía que la niña se había disparado.

Chavez también explicó a los agentes que normalmente no deja su arma en la vivienda y que, cuando se queda allí, suele guardarla en su camioneta.

La acusación se presentó bajo una ley de Nuevo México

Después de consultar con la Fiscalía del condado de Bernalillo, los agentes acusaron a Chavez bajo Bennie’s Law, una legislación de Nuevo México que establece como delito que los adultos no aseguren adecuadamente sus armas para impedir que los menores puedan acceder a ellas.

La ley recibió su nombre en memoria de Bennie Hargrove, un estudiante de Albuquerque que murió en 2021 después de que otro alumno llevara un arma cargada a una escuela y le disparara.

El caso de Chavez representa una de las situaciones contempladas por esta legislación, debido a que la policía sostiene que el arma quedó en un lugar al que la menor pudo acceder.

Los familiares de Chavez han cuestionado la decisión de presentar cargos y sostienen que lo ocurrido fue un accidente.

Una persona cercana a la familia declaró a KOAT que se trató de un hecho fortuito y afirmó que, en su opinión, Chavez no tuvo la intención de que la menor resultara herida.

Pese a esa postura, las autoridades determinaron que las circunstancias justificaban presentar cargos bajo la legislación estatal sobre acceso de menores a armas de fuego.

Chavez fue ingresado en el Metropolitan Detention Center y se declaró no culpable de los cargos, según KRQE.

Su juicio está previsto, de acuerdo con reportes locales, para julio de 2027.

El acusado se presume inocente mientras el proceso judicial continúa.

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