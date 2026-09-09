EE.UU. detiene en la frontera a funcionaria de Baja California con casi 70 kilos de metanfetaminas en su auto

Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, quien se desempeñaba como empleada del Ayuntamiento de Tecate, fue detenida en Estados Unidos luego de que agentes fronterizos localizaran casi 70 kilogramos de metanfetamina ocultos en el vehículo que conducía.

De acuerdo con información de autoridades estadounidenses, Ortega Olazagasti intentó ingresar a Estados Unidos por el puerto fronterizo de Tecate a bordo de una Nissan Rogue 2020. Durante una inspección, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza detectaron anomalías en el piso de la unidad.

Una revisión posterior permitió localizar un compartimento que no formaba parte de la estructura original del vehículo, ubicado debajo del piso de los asientos del conductor y del pasajero.

En su interior fueron encontrados 30 paquetes con aproximadamente 153 libras de metanfetamina, equivalentes a 69.4 kilogramos.

La Fiscalía del Distrito Sur de California señaló que la mujer enfrenta un cargo relacionado con la importación de sustancias controladas. Según los reportes del caso, Ortega habría negado conocer que transportaba la droga y manifestó que viajaba a Estados Unidos con la intención de acudir a una tienda Home Depot para realizar trabajos de renovación en su vivienda.

Nancy Beatriz Ortega, inspectora de justicia cívica del municipio de Tecate, fue detenida en la frontera con 70 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta. pic.twitter.com/OacTxeVoNZ — Unidos Por La Verdad (@unidosporverdad) September 9, 2026

Tras conocerse el caso, el Ayuntamiento de Tecate informó que Ortega Olazagasti dejó de formar parte de la administración municipal el 2 de septiembre, y se deslindó de los hechos que se le atribuyen.

El gobierno municipal sostuvo que las conductas señaladas corresponden exclusivamente a la persona detenida y que no tienen relación con sus funciones dentro de la administración.

Asimismo, indicó que corresponderá a las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones y determinar las responsabilidades que, en su caso, correspondan.

Ortega compareció ante un juez federal en California y obtuvo libertad bajo fianza, de acuerdo con los reportes sobre el caso. Entre las condiciones impuestas se encuentra permanecer en el condado de San Diego y presentarse ante la Corte cuando sea requerida.

El caso ha llamado la atención por la cantidad de droga incautada y por el hecho de que la detenida tenía un vínculo laboral con una administración municipal mexicana.

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