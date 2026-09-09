El Air Force One desplegó un tobogán de emergencia sin motivo aparente previo a transportar a Trump

El avión obsequiado por la familia real qatarí al presidente Donald Trump y que después se mandó a modificar para darle una apariencia de Air Force One, presentó una supuesta falla al desplegar un tobogán previo a despegar con destino a Dallas, Texas.

El plan original en la agenda del republicano de 80 años consistía en desplazarse en helicóptero desde la Casa Blanca hasta la Base Conjunta Andrews ubicada en el estado de Maryland.

En dicho lugar, se pretendía realizar una conexión casi inmediata con el moderno Air Force One para, en cuestión de minutos, despegar hacia Dallas, donde participaría en la Convención Nacional Republicana.

No obstante, la logística del viaje se retraso debido a que algo extraño sucedió al interior del avión presidencial, pues de manera sorpresiva se desplegó un tobogán de emergencia, lo cual puso en alerta al personal militar y al Servicio Secreto.

Looks like Qatair Force One isn't just a national security threat, it's also a barely functioning plane. https://t.co/ZeuzjoofYq — VoteVets (@votevets) September 9, 2026

En cuestión de instantes comenzó a fluir una comunicación dirigida a la tripulación a cargo de la aeronave presidencial con el objetivo de entender qué estaba sucediendo.

Ante la incertidumbre, se le pidió a Trump quedarse a bordo del Marine One hasta descartar cualquier posible riesgo a su alrededor.

Una vez determinado que accidentalmente alguien de la tripulación activó un botón para desplegar el tobogán descrito, entonces se autorizó que el magnate neoyorquino lo abordara para viajar hacia el estado de la “Estrella Solitaria”.

Cuestionado por los representantes de los medios informativos sobre qué había sucedido, Trump lo describió como una manera de corroborar la respuesta del protocolo de seguridad del avión en caso de enfrentar una amenaza.

“Estaban revisando el tobogán, ya saben, en caso de emergencia. Quieren asegurarse de que todo funcione a la perfección”, expresó el jefe de la nación.

El punto es que, bajo la óptica de Frank Kendall, ex secretario de la Fuerza Aérea, al nuevo Air Force le faltan cerca de cuatro años de trabajo antes de presentarlo como una verdadera opción para reemplazar a las aeronaves actuales con que cuenta la Casa Blanca para ofrecerle al jefe de la nación.

A pesar del señalamiento expuesto, Donald Trump aseguró estar convencido de ver al avión obsequiado como su mejor alternativa para surcar el cielo.

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