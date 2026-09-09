El Desfile de Independencia de México en el Este de Los Ángeles celebra 80 años

El Este de Los Ángeles se prepara para celebrar este domingo 13 de septiembre un evento especial con el regreso del Desfile y Festival Anual del Día de la Independencia de México.

Organizado por el Comité Cívico Patriótico Mexicano, con el apoyo del Consulado General de México y del condado de Los Ángeles, este evento emblemático sigue siendo un símbolo vibrante de la herencia cultural, el orgullo y el espíritu comunitario.

“Es una de las reglas básicas del comité: conservar la cultura, las tradiciones y la historia de México”, dijo José Duarte, del Comité Cívico Patriótico Mexicano. “Tratamos de brindarle a la comunidad un evento completo en el que puedan conectarse con sus raíces y crear celebraciones aquí para quienes no pueden regresar a casa”.

Durante 80 años, el Desfile y Festival del Día de la Independencia de México en el Este de Los Ángeles ha reunido a generaciones para conmemorar las Fiestas Patrias y mostrar con orgullo la cultura y el patrimonio de los mexicanos.

Desde 1946, el desfile se ha convertido en una tradición muy apreciada para la comunidad de todo el sur de California: un lugar donde familias, líderes, artistas, empresas y organizaciones se reúnen para honrar el pasado y celebrar el presente.

El año pasado, debido a las redadas migratorias en el condado de Los Ángeles, el tono del desfile fue un poco temeroso para algunos en la comunidad, por temor a ser detenidos. Este año, Duarte afirma que, aunque las redadas no han terminado, sí se han “calmado” y la comunidad se siente un poco más segura que el año anterior.

“El año pasado tuvimos dificultades para llevar a cabo el desfile. No sabíamos si lo haríamos o no, pero este año ya nos sentimos un poco mejor”, comentó Duarte. “Más allá de eso, siempre le aseguramos a la comunidad que habrá seguridad para que puedan disfrutar tranquilamente”.

Ya viene el Desfile de la Independencia de México. Crédito: Cortesía Mexican Patriotic Club

La supervisora Hilda Solís participa en el desfile de la Independencia de México 2023. Crédito: Priscilla Lara Haro | Impremedia

Un dia de celebracion

La celebración de este año contará con la presencia de la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, como co-gran mariscal, lo que pone de relieve su compromiso con la comunidad. El evento también coincide con un hito importante para la organización, el Comité Cívico Patriótico Mexicano, celebra 95 años de servicio como pilar fundamental de la comunidad mexicoamericana en Los Ángeles.

El gran mariscal de este año será el ganador del Premio Grammy Latino, Dasahev López Saavedra, más conocido como “El Dasa”, un cantante mexicano de Hermosillo. A él lo acompañarán el padrino designado del evento, el actor mexicano Gabriel Soto, y Ana Guadalupe Mejía, la reina de las fiestas patrias 2026.

El día comenzará con una hora VIP a las 8 de la mañana, en la que se llevará a cabo la ceremonia de corte de cinta, acompañada de música del mariachi Cielito Lindo. A ellos se suma también el grupo estudiantil Tuna Compostelana.

A las 10 de la mañana, comenzará el desfile, en el que la comunidad podrá disfrutar de diversos carros decorados con colores festivos, además de bailarines tradicionales y mucho entretenimiento.

El recorrido del desfile se extenderá a lo largo de la avenida César E. Chávez, desde la avenida Mednik hasta la avenida Gage, y el centro de actividades del festival, que comenzará a las 11 de la mañana, se ubicará cerca de ahí, en la avenida Mednik.

La comunidad también podrá disfrutar de lucha libre en vivo a mediodía y de varios talentos musicales que subirán al escenario para amenizar la velada. En la ceremonia de la mañana también van a soltar 30 palomas que, según el comité, tendrán un significado especial.

“Las palomas representarán la paz por el mundo, ya que estamos viviendo tiempos difíciles, y también la unidad de nuestra comunidad”, explicó Duarte.

En la ciudad de Los Ángeles hay más de un millón de residentes de ascendencia mexicana, lo que la convierte en una de las poblaciones más numerosas. Por ello, los organizadores del evento esperan una gran participación de la comunidad y recomiendan a todos que utilicen el transporte público y que lleguen temprano.

“La comunidad está muy contenta, creo que para muchos padres y familias es un día en donde pueden compartir estas tradiciones con sus hijos”, concluyó Duarte.

Para quienes no puedan asistir al evento, el desfile se transmitirá en vivo desde las 10:00 a. m. por el canal ABC 7 de Los Ángeles.

Para más información visite: https://www.eastla-parade.com/.