Julio César Chávez revela el momento más difícil de su vida: “Estuve a punto de tirar la toalla”

Julio César Chávez ha enfrentado algunos de los momentos más complicados de su vida lejos del cuadrilátero. El excampeón mundial mexicano reconoció que los problemas que atravesó su hijo Julio el año pasado lo llevaron a pensar nuevamente en el alcohol y las drogas, después de casi dos décadas en recuperación.

Durante una entrevista con motivo del estreno de “Chávez vs. Chávez”, la serie documental de VIX que recorre distintas etapas de su vida, el legendario boxeador charló con La Opinión y reconoció que llegó a sentirse sin salida.

“El año pasado fue un año sumamente difícil, complicado. Sentía que se nos vino un mundo encima“, explicó Chávez al recordar lo ocurrido con su hijo.

El expugilista admitió que, en medio de aquella situación, regresar a sus antiguas adicciones apareció como una salida para evadir el dolor.

“Y la salida para mí, ¿cuál era? Pues ir a drogarme y tomar otra vez, ¿me entiendes? Porque no hallaba la puerta“, confesó.

Julio César Chávez: “Estuve a punto de tirar la toalla”

Chávez explicó que la situación familiar lo puso frente a una de las pruebas más importantes de su recuperación.

“Te digo, el año pasado fue un año sumamente difícil, complicado. Sentía que se nos vino un mundo encima”, recordó.

El excampeón mundial aseguró que, pese a la presión, consiguió mantenerse firme y no regresar al consumo de sustancias.

“Pero gracias a Dios”, señaló antes de insistir en que su experiencia puede servir como mensaje para quienes atraviesan situaciones similares.

La confesión cobra mayor relevancia porque Chávez asegura que su recuperación no es algo que considere terminado. Por el contrario, habla de ella como una lucha cotidiana en la que necesita mantenerse cerca de sus grupos de apoyo.

“Afortunadamente tú sabes que yo tengo clínicas en adicciones. Eso me ha ayudado mucho a mantenerme limpio“, explicó.

Julio César Chávez durante uno de los capítulos de su nueva serie documental. Crédito: TelevisaUnivision | Cortesía

Lleva 18 años sin alcohol ni drogas

Uno de los datos más contundentes de la conversación es el tiempo que Chávez lleva alejado del alcohol y las drogas.

“Gracias a Dios, campeón, llevo solo por hoy 18 años sin alcohol y sin drogas”, afirmó.

El excampeón explicó que mantenerse en recuperación requiere disciplina y constancia, dos conceptos que también identifica como fundamentales para cualquier persona que quiera alcanzar sus objetivos.

“La recuperación te la da todos los días el no alejarte de tus juntas”, señaló.

Para Chávez, esa disciplina representa una batalla que continúa incluso después de haber superado los momentos más oscuros de su vida.

La declaración también contrasta con el momento en que su carrera alcanzó la cima. Chávez llegó a conquistar campeonatos mundiales, fama y una enorme fortuna, pero asegura que nada de eso consiguió llenar el vacío que sentía.

“Todo lo tuve y no me llenó”

El legendario boxeador recordó que durante su juventud soñaba con convertirse en campeón mundial, sacar adelante a su familia y conseguir millones de dólares.

Con el paso de los años consiguió prácticamente todo aquello que había imaginado, pero su éxito no evitó que terminara refugiándose en las adicciones.

“Yo soñaba con ser campeón del mundo, soñaba con sacar adelante mi familia y soñaba con tener millones de dólares, soñaba con tener, bueno, todo lo que un ser humano en la vida que viene de la pobreza, pues quiere”, relató.

Y después resumió aquella etapa con una frase contundente:

“Yo soy y todo lo tuve, hermanos, y no me llenó”.

Chávez explicó que fue entonces cuando encontró refugio en el alcohol y las drogas, una decisión que terminó llevándolo a una profunda destrucción personal y familiar.

La serie lo obligó a enfrentar nuevamente su pasado

Todo ese proceso forma parte de “Chávez vs. Chávez”, la serie documental que se estrena el 11 de septiembre y presentará distintos episodios de la vida del excampeón, desde sus sueños y éxitos hasta sus adicciones y recuperación.

El propio Chávez reconoció que ver algunos de los capítulos no ha sido sencillo, pero aseguró que no se arrepiente de mostrar también la parte más dolorosa de su historia.

“Es mi vida y creo que la gente debe darse cuenta de quién es Julio Chávez, en las buenas y en las malas”, explicó.

La producción también lo llevó a recordar el daño que sus adicciones provocaron en su entorno. Chávez mencionó a su esposa, sus hijos, su madre y sus hermanos entre las personas a las que considera que lastimó durante aquella etapa.

“Todo el daño que le hice a mi familia”, reconoció.

Sin embargo, aseguró que ha trabajado en esa parte de su pasado y que pidió perdón a las personas que resultaron afectadas.

Julio César Chávez estrena serie documental en VIX este viernes. Crédito: TelevisaUnivision | Cortesía

Chávez quiere convertir su pasado en un mensaje para las nuevas generaciones

Más allá de revivir sus momentos más dolorosos, Chávez considera que contar su historia puede servir para mostrar que una persona puede levantarse después de tocar fondo.

“Esto es un mensaje de vida para las nuevas generaciones”, afirmó.

El excampeón mundial insiste en que los sueños requieren esfuerzo, dedicación, perseverancia, trabajo y, sobre todo, disciplina. Pero también quiere mostrar la otra cara de la historia: que incluso después de una caída es posible reconstruir la vida.

Hoy, Chávez asegura que utiliza su experiencia para ayudar a otras personas que enfrentan problemas de adicción y encuentra en esa labor una parte importante de su vida actual.

“¿Ahora a qué me dedico? Me dedico, pues, a salvar vidas”, afirmó.

Ese es precisamente el contraste que atraviesa su historia: el hombre que alguna vez llegó a tenerlo todo y terminó perdiéndolo casi todo encontró en la recuperación una nueva razón para seguir peleando.

Y ahora, a través de “Chávez vs. Chávez”, decidió mostrar también esa pelea.

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