Kylie Jenner da una mirada inédita a la construcción de su mansión en Hidden Hills.

Kylie Jenner, estrella de reality y de las redes sociales, sorprendió a sus seguidores con un video en el que dio una mirada inédita a la construcción de su mansión en Hidden Hills, California, área conocida por alojar a celebridades de primer nivel.

El video salió a la luz desde el canal de YouTube de la famosa, donde no registraba actividad desde hace varios meses.

Titulado “Building my new house”, el audiovisual mostró a la multimillonaria mientras daba un recorrido por la propiedad que adquirió en 2020 y expresaba su emoción por mudarse junto a sus hijos Stormi y Aire.

“Estoy construyendo una casa hace como seis años, no iba a publicar nada de esto, pero está por todo internet”, contó ante sus millones de seguidores.

“Estoy muy emocionada, estoy trabajando en esto desde hace mucho y ya estoy lista para mudarme“, señaló sobre el estilo italiano que eligió para la fachada y otras áreas de su nuevo hogar.

De acuerdo con el portal TMZ, la estrella del reality habría pagado alrededor de $15 millones de dólares por el terreno que adquirió en 2020.

Por su parte, Architectural Digest reportó que la propiedad pertenecía anteriormente a Miley Cyrus y que, al momento de la compra, esta incluía una casa principal de 1672 m², un garage para 12 autos, una casa de huéspedes, una pileta y una cancha deportiva.

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