Acusan a senador mexicano de amenazar al periodista que difundió posibles acuerdos entre EE.UU. y una legisladora

El senador de Morena por Coahuila, Luis Fernando Salazar, generó polémica después de publicar un mensaje dirigido al periodista Enrique Acevedo, conductor de N+, en el que advirtió que irían tras de él, luego de que el comunicador difundiera información relacionada con un reportaje sobre la senadora con licencia Julieta Ramírez.

El mensaje del legislador fue publicado en redes sociales y posteriormente eliminado. En él, Salazar descalificó al periodista y cuestionó la información difundida por N+, además de escribir: “Vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso”.

La reacción del senador ocurrió después de la difusión de un reportaje sobre una presunta investigación de autoridades de Estados Unidos contra Ramírez y una supuesta negociación para colaborar con el Departamento de Justicia estadounidense.

¡GRAVE! Esto es una amenaza pública de un SENADOR contra un periodista. ¡Solidaridad y admiración para tí, @Enrique_Acevedo! pic.twitter.com/xO1qkax13T — Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 9, 2026

La senadora con licencia ha rechazado los señalamientos y los ha calificado como una “guerra sucia”.

Acevedo responde

Enrique Acevedo cuestionó públicamente la forma en que el senador reaccionó ante la información periodística y señaló que existe una diferencia entre desmentir una información y atacar al periodista que la publica.

El comunicador advirtió que el episodio adquiere especial relevancia debido al contexto de violencia y riesgos que enfrenta la prensa en México.

Acevedo sostuvo que lo preocupante no son los insultos personales, sino que un representante del Estado anuncie públicamente que pretende “ir tras” un periodista debido a una investigación que incomoda a integrantes de su grupo político.

Salazar ofrece disculpas

Un día después de la publicación del mensaje, Luis Fernando Salazar se disculpó por la manera en que expresó su inconformidad y aseguró que su intención era referirse exclusivamente a la posibilidad de recurrir a vías legales.

@Enrique_Acevedo @nmasforo

Comparto mi opinión, me explicación y mis sinceras disculpas hacia quienes ofendí. pic.twitter.com/OqhyAZhVZO — Luis Fernando Salazar (@SalazarLuisFer) September 10, 2026

El senador explicó que reaccionó con la intención de defender a Julieta Ramírez, a quien considera su compañera y amiga, pero reconoció que la forma en que se dirigió a Acevedo fue equivocada.

“Me equivoqué en la forma”, reconoció Salazar, al intentar aclarar que su referencia a “ir tras” el periodista se relacionaba, según su explicación, con acudir ante las instancias correspondientes en caso de considerar que una persona ha sido difamada o que su reputación fue afectada.

Sigue leyendo:

– RSF y decenas de medios reclaman a Sheinbaum la impunidad que hay ante los crímenes de periodistas.

– Periodista mexicano denuncia amenazas de muerte por parte de un alcalde de Veracruz.