El senador demócrata John Fetterman aparece en un video elogiando a uno de sus colegas republicanos

Durante la Convención Republicana de mitad de mandato, el senador demócrata John Fetterman apareció en un video pregrabado donde elogia el desempeño de Dave McCormick, uno de sus colegas conservadores, situación que genera controversia sobre para cuál de los dos partidos opera en el Congreso.

Desde que se oficializó el triunfo en las urnas del presidente Donald Trump y con ello su retorno a la Casa Blanca para guiar el destino de la nación por segunda ocasión, Fetterman fue el primer demócrata en acudir a la residencia del magnate neoyorquino construida en Mar-a-Lago, Florida, para expresarle públicamente su disposición a trabajar en lo que fuera necesario para sacar adelante a Estados Unidos.

HOLY SMOKES! Democrat John Fetterman stuns America by coming to the Republican Convention



"I will ALWAYS stand for America and reject the extremes, socialist and anti-American ways”



LIBERALS CAN’T STAND THIS pic.twitter.com/F9jJ6Zio1D — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 9, 2026

A partir de dicho posicionamiento asumido, el congresista de Pensilvania dejó de ser visto por varios de sus correligionarios demócratas con buenos ojos.

De hecho, al momento de exponer algunas iniciativas republicanas, pese a su filiación política, Fetterman les ha otorgado su voto de respaldo generando indignación al interior del Partido Demócrata.

Sin embargo, un nuevo incidente ligado al senador que suele acudir al Congreso portando pantaloncillos cortos y sudaderas podría acarrearle algún tipo de sanción proveniente de los demócratas.

Sin que nadie lo imaginara, en el recinto donde se reúnen los republicanos para escuchar cómo reforzar la planeación orientada a ganar las elecciones intermedias, repentinamente se proyectó un video donde se escucha al demócrata expresarse como si se tratara de un republicano de toda la vida.

“¿Por qué estoy aquí hablando con ustedes hoy? Porque soy un demócrata con sentido común. David McCormick es el tipo de senador que cumple con su trabajo”, expresó Fetterman señalando que, junto a su colega conservador, ambos colaborarían con Donald Trump para darle un nuevo impulso a la industria manufacturera de Pensilvania.

De acuerdo con datos divulgados por VoteHub, durante el año pasado, John Fetterman llegó a respaldar hasta 28% de las iniciativas impulsadas por Donald Trump para ser votadas.

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