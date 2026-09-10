Estados Unidos registra el verano más caluroso de su historia

Estados Unidos registró este año el verano más caluroso desde que comenzaron los registros nacionales de temperatura y precipitaciones hace 132 años, de acuerdo con un nuevo informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Entre junio y agosto, el periodo que los científicos consideran el verano meteorológico, la temperatura promedio en el país fue de 74.4 grados Fahrenheit, 0.4 grados por encima del récord anterior, establecido en 1936 y alcanzado nuevamente en 2021.

El calor también se hizo sentir durante agosto, que se convirtió en el mes de agosto más cálido registrado. La temperatura promedio fue de 75.6 grados Fahrenheit, mientras que la temperatura máxima diaria promedio llegó a 88.6 grados, también un récord.

El calor superó ampliamente los promedios del siglo XX

Las temperaturas registradas durante el verano mostraron una diferencia considerable respecto a los patrones observados durante el siglo pasado.

El promedio nacional entre junio y agosto fue 3.5 grados Fahrenheit superior al promedio de los veranos registrados durante el siglo XX. Solo en agosto, la diferencia fue de aproximadamente tres grados.

Gran parte de los estados contiguos del país registró temperaturas entre superiores y muy superiores al promedio durante el último mes del verano.

Las excepciones se concentraron en algunas zonas aisladas del Medio Oeste y las Grandes Llanuras del norte, donde las condiciones se mantuvieron más cercanas a lo normal.

En cambio, el calor récord se extendió por amplias áreas del oeste y suroeste del país, las Montañas Rocosas del sur, las llanuras del suroeste y el sur de la península de Florida.

Estas regiones enfrentaron olas de calor, incendios forestales y una disminución de las reservas de agua.

Cuatro estados registraron su agosto más cálido

California, Nevada, Nuevo México y Colorado registraron en agosto sus temperaturas promedio más altas desde que existen registros.

California y Nuevo México también alcanzaron récords en sus temperaturas máximas diarias promedio.

El calor no se limitó a las horas del día. En grandes sectores del oeste, las temperaturas mínimas nocturnas también fueron las más altas registradas para un mes de agosto.

El fenómeno afectó especialmente a Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México y Utah.

Colorado, Nuevo México y Utah registraron además su verano más caluroso, mientras que Arizona igualó su récord anterior.

Las lluvias estuvieron por debajo del promedio

El calor estuvo acompañado por precipitaciones inferiores a las habituales para el verano.

Entre junio y agosto cayeron en promedio 8.11 pulgadas de lluvia en Estados Unidos, 0.21 pulgadas menos que el promedio registrado durante el siglo XX.

El comportamiento fue desigual entre regiones. Estados como Indiana, Kentucky y Ohio recibieron precipitaciones considerablemente superiores al promedio, pero esas cantidades fueron contrarrestadas por condiciones mucho más secas en otras partes del país.

California, por ejemplo, tuvo su verano más seco desde 2002 y el quinto más seco registrado.

La diferencia también fue evidente durante agosto. Indiana y Ohio alcanzaron récords de precipitaciones para ese mes, mientras que Texas y Oklahoma se acercaron a sus niveles más bajos registrados.

La sequía avanzó durante agosto

La combinación de temperaturas elevadas y lluvias insuficientes contribuyó a una expansión de la sequía en distintas regiones del país.

Según datos del U.S. Drought Monitor citados por NOAA, al comenzar septiembre la sequía afectaba al 59.1% de Estados Unidos.

La superficie afectada aumentó más de 10% desde el inicio de agosto.

El oeste, que ya enfrentaba condiciones de sequía en varias zonas, continuó afectado, mientras que el fenómeno avanzó hacia regiones del centro del país.

Al mismo tiempo, algunas áreas del suroeste, sureste y Atlántico medio registraron una reducción de las condiciones de sequía.

El informe de NOAA muestra así un verano marcado no solo por temperaturas récord, sino también por una distribución irregular de las precipitaciones y una expansión significativa de las zonas afectadas por la falta de agua.

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