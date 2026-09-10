Inmigrantes con visas de trabajo tendrán que abandonar EE.UU. inmediatamente si pierden su empleo

De acuerdo con una nueva norma propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, en caso de perder o renuncian a su empleo, los inmigrantes con visas de trabajo tendrán que abandonar inmediatamente el territorio estadounidense.

Mediante dicha iniciativa, se pretende eliminar de tajo los 60 días de gracia concedidos a los extranjeros con documentación pertinente cuando llegaban a quedar desempleados.

Al perder el trabajo, cualquier inmigrante temporal quedaría sin estatus legal y se vería obligado a salir de la nación que apostó por brindarle una oportunidad para ver si su talento supera a la fuerza laboral local.

De hecho, la norma afectaría a inmigrantes de todo el mundo con diversos tipos de visado, incluidos los trabajadores cualificados con visado H-1B.

La propuesta se publicó en el Registro Federal y, en caso de concretarse, impactaría directamente a las grandes compañías tecnológicas, pues la mayoría de ellas dependen de mano de obra especializada proveniente del extranjero.

Con el objetivo de favorecer a la población local, el presidente Donald Trump pretende hacer más pareja la competencia entre los trabajadores estadounidenses y quienes migran a la nación más poderosa de América, donde aspiran a salarios más altos con respecto a las ofertas laborales existentes en sus países natales.

Under the leadership of @POTUS Trump and @SecMullinDHS the men and women of DHS are hard at work to Make America Safe Again ??. pic.twitter.com/0DrEDbT9Ef — Homeland Security (@DHSgov) September 6, 2026

Por el momento, la norma propuesta está sujeta a un período de consulta pública de dos meses, pero si recibe la aceptación necesaria, entonces podría convertirse en ley

“El DHS parte de la base de que casi todas estas entidades ofrecerían los mismos puestos de trabajo a trabajadores estadounidenses igualmente cualificados”, indica parte de la propuesta.

El denominado período de gracia de 60 días destinado a los trabajadores inmigrantes surgió en 2017 y su objetivo consiste en brindarles tiempo para encontrar un nuevo empleo que justifique su estancia en Estados Unidos.

En caso de fracasar en la búsqueda de otra alternativa laboral, el tiempo adicional sirve hasta la fecha para dejar resueltos todos los asuntos pendientes de los extranjeros antes de abandonar el país.

Destaca el hecho que, hasta los trabajadores con visas TN, las cuales otorgan estatus laboral a profesionales canadienses y mexicanos calificados se verán afectados a pesar de haber sido negociadas en el marco del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá.

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