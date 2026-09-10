Inter Miami y su millonaria plantilla siguen con la brújula extraviada en la MLS

En la vida como en el fútbol, no todo lo que brilla es oro y el Inter Miami CF cumple al pie de la letra con esa máxima, pues, no obstante ser la franquicia más cara de la Major League Soccer (MLS), solo ha ganado un partido en los últimos ocho juegos disputados después de empatar 1-1 con Chicago Fire.

Ahora con un récord de entrada en el Soldier Field de la ciudad de los vientos con 63.096 personas, el cuadro de las Garzas no pudo volver a pisar con autoridad para registrar un decepcionante empate con goles del polaco Robert Lewandowski por el cuadro local y el brasileño Casemiro por los visitantes.

Messi to Casemiro! ?



Three-straight games with an @InterMiamiCF goal for Casemiro. ?? pic.twitter.com/cps9Ore3x1 — Major League Soccer (@MLS) September 10, 2026

Y es que el multimillonario timón del conjunto de las Garzas parece haber perdido el norte en el momento más inoportuno del campeonato. A pesar de pasear por los campos de Estados Unidos con la nómina más ostentosa en la historia de la liga, la realidad es que el barco de Florida navega a la deriva y con el motor averiado, entregando puntos clave que hoy los tienen contra las cuerdas en la pelea por los primeros puestos.

La igualada cayó como patada en el estómago para el cuadro de Florida. Tuvieron en bandeja de plata la oportunidad de oro para meterle presión al mandón de la Conferencia Este, el Nashville, que a mitad de semana tropezó feo ante el Toronto.

De haber sumado de a tres, Miami se habría puesto a tiro de piedra a solo siete unidades, pero la falta de contundencia los dejó bailando con la más fea, estancados a nueve puntos de distancia y con el tiempo encima, pues precisamente este sábado se verán las caras contra los líderes en el Nu Stadium.

El Soldier Field fue testigo de un choque con tintes de nostalgia culé. Por primera vez en la MLS, se toparon frente a frente Lionel Messi, el genio de 39 años, y el romperredes polaco Robert Lewandowski, quien a sus 38 abriles llegó este verano para comandar el ataque de Chicago.

Entre ambos colosos y el uruguayo Luis Suárez, sumaban en la cancha la escalofriante cifra de más de 2 mil 300 goles en activo, dinamita pura que se saludó con un emotivo abrazo en el túnel de vestuarios antes de que se declarara la guerra en el césped.

Casemiro heads it home for the equalizer. ?? pic.twitter.com/7O2wr2cAyz — Major League Soccer (@MLS) September 10, 2026

Fue el atacante polaco quien sacudió las redes primero apenas al minuto 10, firmando el 1-0 con un derechazo letal a la escuadra tras un centro medido de Andrew Gutman que dejó congelada a la zaga visitante.

Las Garzas reaccionaron con rabia y monopolizaron la de gajos con un abrumador 62% de posesión, desatando un tiroteo de nueve disparos, incluidos cinco intentos de Messi. Sin embargo, el arquero del Fire, Chris Brady, se vistió de héroe y bajó la cortina con tres atajadas de campeonato en el primer tiempo.

La igualada de Miami llegó arrancando el complemento y por la vía del “bombero aéreo”. Al minuto 48, el amazónico Casemiro se levantó en el área para conectar un frentazo sólido tras un cobro de esquina de la “Pulga”.

El brasileño ex del Manchester United anda encendido con la testa, sumando su tercer gol al hilo por esa vía. Curiosamente, Messi hiló su segundo duelo sin mojar la pólvora, guardándose los festejos que hace unas semanas derrochó en la goleada ante Montreal.

Desde el banquillo, el estratega interino Guillermo Hoyos —quien le cuida el puesto al Kily González mientras este arregla su visa de trabajo— repitió el mismo once que igualó contra Atlanta. Ante la baja por lesión de Sergio Reguilón, el juvenil ecuatoriano de 18 años, Fricio Caicedo, repitió como lateral izquierdo.

What a save from Brady to deny Berterame ?



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La ironía del destino se hizo presente en la central de Chicago con Noah Allen, el hombre récord de apariciones en Miami, quien recién se marchó cedido al Fire por un traspaso de 3 millones de dólares que se cobrará en 2027; el canterano no tuvo piedad de sus excompañeros y les complicó la existencia cortando jugadas clave de peligro.

El resto de la artillería que mandó Miami al ruedo estuvo conformada por Dayne St. Clair en el arco, Ian Fray por la banda derecha, Maxi Falcón haciendo pareja con Casemiro, y una media cancha poblada por Rodrigo De Paul, Yannick Bright y Telasco Segovia, dejando el ataque en los botines de Suárez, Messi y Germán Berterame.

ROBERT LEWANDOWSKI.



The heavyweights are going at it and Lewandowski hits first. ? pic.twitter.com/XmEttvXxGo — Major League Soccer (@MLS) September 10, 2026

Al final, el Fire estiró su racha a seis partidos sin morder el polvo, mientras que el Inter Miami sigue sumido en un bache donde apenas ha rescatado un triunfo en sus últimos seis cotejos ligueros, extrañando con urgencia aquellas tardes donde goleaban sin despeinarse en la MLS.

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