Luis Enrique elogia a Isaac del Toro y explica qué admira del ciclista mexicano: “Le gusta ir para adelante”

Luis Enrique no ocultó su admiración por Isaac del Toro. El director técnico del Paris Saint-Germain, destacó la personalidad y el estilo ofensivo del ciclista mexicano, a quien considera uno de los corredores con mayor proyección del panorama internacional.

Después de la victoria del PSG por 6-1 ante el Slovan Bratislava en el arranque de su defensa de corona de la Champions League, el entrenador español habló sobre su afición por el ciclismo y explicó por qué disfruta particularmente la manera en que Del Toro afronta las competencias.

“Me encanta, me encantan los buenos ciclistas, me encantan. Tengo mucha admiración por todos ellos. Yo, que he hecho bastante bicicleta, sé lo duro que es entrenar cada día”, señaló Luis Enrique a la cadena Fox.

El estratega del conjunto parisino también puso el foco en la evolución que ha tenido el mexicano y en la oportunidad que representa para él compartir equipo con Tadej Pogačar, una de las principales figuras del ciclismo mundial.

"ME ENCANTA (ISAAC DEL TORO). ESTOY SEGURO DE QUE ALGÚN DÍA COINCIDIRÉ CON ÉL" ??



??? Luis Enrique le compartió a @JuanJRueda su admiración y que es un gran fan del ciclista mexicano Isaac del Toro.#ChampionsEnFOX pic.twitter.com/FEe56gVK54 — FOX (@somos_FOX) September 9, 2026

Luis Enrique destaca la valentía de Isaac del Toro

Para Luis Enrique, una de las características que más distinguen a Isaac del Toro es su ambición para competir y su disposición a buscar protagonismo en las carreras.

“Estoy seguro de que algún día coincidiremos con él. Está superlativo, está al lado del mejor ciclista de todos los tiempos, como lo es Pogačar. Seguro está aprendiendo muchísimo, porque es muy ambicioso. Es muy valiente y de esos a los que les gusta ir para adelante, como a mí me gusta ver el fútbol. Le deseo muchos éxitos”, agregó Luis Enrique.

La comparación con Pogačar también pone en perspectiva el entorno en el que se desarrolla actualmente el corredor mexicano. Del Toro forma parte del mismo equipo que el esloveno y ha tenido la oportunidad de competir a su lado mientras continúa consolidándose en el máximo nivel.

Isaac del Toro y sus resultados en 2026

El reconocimiento de Luis Enrique llega después de una temporada en la que Isaac del Toro consiguió resultados importantes en el ciclismo internacional.

El mexicano ganó el UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, además de conseguir un resultado destacado en el Tour de Francia.

Con apenas 22 años, Del Toro terminó tercero en la clasificación general de la ronda francesa, convirtiéndose en el primer ciclista mexicano en subir al podio del Tour de Francia.

Su actuación también le permitió quedarse con el maillot blanco, reservado para el mejor corredor joven de la competencia.

Del Toro sigue creciendo junto a Pogačar

Más allá de sus resultados individuales, uno de los principales atractivos de la actualidad de Del Toro es su convivencia deportiva con Tadej Pogačar.

Luis Enrique considera que estar cerca de un corredor de ese nivel puede convertirse en una fuente de aprendizaje para el mexicano, especialmente por la ambición que ha mostrado en sus primeras temporadas entre la élite.

El técnico español, quien también ha hablado en distintas ocasiones de su afición por la bicicleta, encontró una conexión entre la personalidad competitiva de Del Toro y la forma en la que él entiende el deporte.

Por ahora, el mexicano continúa construyendo su carrera en el pelotón internacional, mientras el reconocimiento a su talento trasciende el ciclismo y llega incluso a figuras del futbol como Luis Enrique.

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