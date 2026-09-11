Anthropic revela intentos de usar Claude en investigaciones que podrían contribuir a armas biológicas

La inteligencia artificial dejó de ser solo una herramienta para escribir correos, resumir documentos o generar código. Anthropic, la empresa detrás de Claude, reveló que detectó y bloqueó varios intentos de utilizar sus modelos de IA en el desarrollo de armas biológicas. El hallazgo pone sobre la mesa uno de los temores más serios alrededor de la IA avanzada, su capacidad de acelerar conocimientos científicos que, en manos equivocadas, podrían generar daños a gran escala.

Anthropic detecta un uso que encendió las alarmas

El reporte de inteligencia de amenazas publicado por Anthropic documentó actividad detectada entre diciembre de 2025 y agosto de 2026. La compañía identificó cinco casos concretos en los que científicos usaron Claude para tareas de investigación que podían tener aplicaciones de doble uso. Es decir, trabajo con una utilidad científica legítima que también podría aprovecharse para fines peligrosos.

La empresa fue cuidadosa con una precisión fundamental. No afirmó haber descubierto un arma biológica terminada ni un ataque inminente. Tampoco pudo establecer de forma definitiva que todos los usuarios buscaban causar daño. Aun así, consideró que el patrón era suficientemente preocupante como para interrumpir las cuentas, reforzar sus controles y compartir información con autoridades y socios de la industria cuando correspondía.

Entre los casos detectados hubo solicitudes relacionadas con investigaciones de ganancia de función sobre chikungunya, un virus transmitido por mosquitos. También aparecieron consultas sobre la adaptación de influenza aviar altamente patógena en mamíferos, estudios de orthopoxvirus, péptidos presentes en venenos y el rediseño computacional de toxinas. No se trata de simples búsquedas curiosas. Son áreas científicas que exigen supervisión estricta debido a su potencial de afectar la transmisibilidad, la gravedad de enfermedades o la toxicidad de determinadas sustancias.

El caso más llamativo surgió en mayo, cuando un clasificador de seguridad biológica de Anthropic frenó una petición para redactar una propuesta de financiamiento vinculada a investigación sobre chikungunya. Según los reportes, la solicitud incluía aspectos relacionados con transmisibilidad y evasión inmunológica. La alerta no dependió solo de una palabra clave sospechosa. Formó parte de un sistema diseñado para revisar el contexto de consultas especialmente sensibles.

Cómo se identificaron los intentos con Claude

La investigación mostró que los usuarios no siempre entraron por la puerta principal. Anthropic señaló que algunas personas trataron de evadir restricciones geográficas mediante servidores privados virtuales, redes de intermediarios y otros mecanismos que dificultan identificar el origen real de las consultas. En varios casos también habrían intentado ocultar el propósito de sus investigaciones para evitar que los sistemas de seguridad detectaran la naturaleza riesgosa de la actividad.

Ese detalle importa mucho. La preocupación no está solamente en lo que una IA puede responder, sino en la rapidez con la que puede organizar, resumir y estructurar trabajo científico complejo. Un modelo avanzado puede ayudar a convertir montañas de literatura técnica en planes de investigación, borradores de propuestas, hipótesis, bases de datos y rutas de análisis en mucho menos tiempo del que tomaría hacerlo de forma manual.

Anthropic revisó además 30 días de actividad asociada a instituciones de Estados considerados adversarios y localizó cerca de 35 iniciativas de investigación con elementos potencialmente alarmantes. La propia compañía subrayó que buena parte de esa actividad podía pertenecer a ciencia civil y legítima. Ese matiz no reduce la alerta. Más bien explica por qué este tipo de vigilancia es tan compleja. La misma capacidad que puede servir para encontrar tratamientos, estudiar patógenos o diseñar terapias también puede bajar las barreras técnicas para actores con intenciones dañinas.

Tras identificar los casos, Anthropic suspendió las cuentas relacionadas, desmanteló redes de acceso que ayudaban a sortear restricciones e incorporó los hallazgos a sus procesos de seguridad y detección. La empresa sostuvo que sus modelos más recientes incluyen salvaguardas más robustas para limitar consultas sobre investigación biológica de doble uso.

El gran miedo alrededor de la IA

Las armas biológicas ocupan un lugar especialmente inquietante en el debate tecnológico porque combinan incertidumbre, alcance potencial y consecuencias difíciles de controlar. Un ciberataque puede paralizar servicios, robar información o afectar infraestructura. Una amenaza biológica tiene la capacidad de cruzar fronteras, presionar sistemas sanitarios y golpear a poblaciones enteras. Por eso, la posibilidad de que la IA reduzca la distancia entre una idea peligrosa y un plan técnico preocupa a investigadores, gobiernos y empresas del sector.

El miedo no nace de la idea de que un chatbot pueda fabricar por sí solo un patógeno en un laboratorio. La realidad es más incómoda y menos cinematográfica. La IA puede funcionar como un acelerador del conocimiento. Puede ayudar a personas ya capacitadas a ordenar datos, identificar literatura relevante, automatizar partes del análisis y navegar problemas técnicos con una velocidad antes reservada para equipos grandes, bien financiados y con acceso a especialistas.

Anthropic lo resume desde una perspectiva clara. A medida que los modelos se aproximan al rendimiento de expertos en tareas científicas difíciles, su impacto puede crecer de manera positiva y negativa. El desafío consiste en conservar su enorme potencial médico y científico sin dejar abiertas rutas que faciliten abuso.

Este episodio también deja una lección incómoda para la industria. La seguridad de la inteligencia artificial no puede quedarse en promesas generales ni en filtros superficiales. Requiere monitoreo continuo, equipos especializados, cooperación con autoridades, controles de acceso, evaluación de riesgos y transparencia cuando se detectan abusos relevantes.

La revelación de Anthropic no confirma que una IA haya creado un arma biológica. Lo que sí confirma es que ya existen personas intentando explorar esa posibilidad con herramientas de IA de última generación. Y en una tecnología que avanza a toda velocidad, detectar esas señales temprano puede marcar una diferencia enorme.

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