En la vuelta a clases, la mochila no debe cargar todo: recomendaciones para cuidar la espalda de los escolares

La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (Sermef) recomienda revisar la mochila cada día y transportar únicamente los materiales necesarios para la jornada. Una mochila ergonómica también puede resultar perjudicial si va sobrecargada, contiene objetos inestables o se lleva de forma incorrecta.

La carga debería mantenerse por debajo del 10% del peso corporal del escolar y no superar, en ningún caso, el 15%. Los objetos más pesados deben colocarse cerca de la espalda, bien sujetos y repartidos entre los distintos compartimentos.

La revisión de la mochila debe ser una rutina diaria, indica a EFE Salud la presidente de la Sermef, Helena Bascuñana, de forma que permita quitar objetos que se acumulan durante la semana y aumentan progresivamente la carga de la mochila, perjudicando a la espalda.

La mochila debe ajustarse al tamaño del menor, quedar próxima al cuerpo y contar con dos tirantes anchos, acolchados y regulables. El uso de un cinturón lumbar y una correa pectoral puede mejorar la distribución del peso.

Mochilas con ruedas, adecuadas según el caso

Las mochilas con ruedas pueden ser una opción práctica cuando el recorrido hasta el colegio es largo y no presenta desniveles. Sin embargo, al subir escaleras o superar bordillos, suelen obligar al menor a levantarlas con una sola mano.

Esta carga asimétrica puede provocar sobrecargas en la espalda, los hombros, los brazos y las muñecas. Llevar la mochila sobre un solo hombro o a modo de bandolera también obliga al cuerpo a compensar el peso.

Colaboración de las familias y los colegios

Preparar la mochila debe formar parte de la rutina diaria. Antes de salir de casa, conviene consultar el horario, retirar los objetos acumulados e introducir solo los libros, cuadernos, estuche y demás materiales necesarios.

La Sermef considera que los centros también deben contribuir mediante una mejor coordinación del material escolar, el uso razonable de recursos digitales y la habilitación de espacios para guardar libros.

La salud de la espalda no depende únicamente de la mochila. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los menores de 5 a 17 años realicen al menos 60 minutos diarios de actividad física e incorporen ejercicios para fortalecer músculos y huesos tres días por semana. Caminar al colegio, subir escaleras, jugar y practicar deporte ayuda a reducir el sedentarismo.

La escoliosis afecta especialmente a niñas

Por otra parte, el Mapa de Salud con Perspectiva, elaborado por la Fundación Gaspar Casal y Organon, señala que el 90% de las formas graves de escoliosis se presenta en niñas en edad escolar. Su tasa de ingreso por deformidades de la columna es hasta 2.6 veces superior a la de los niños.

La escoliosis idiopática del adolescente suele aparecer a partir de los 10 años, coincidiendo con el crecimiento puberal. Aunque los casos leves afectan de forma similar a ambos sexos, las curvaturas más graves son mucho más frecuentes en niñas.

La deformidad puede avanzar sin dolor ni señales evidentes. Por ello, la vigilancia durante la etapa escolar resulta importante, especialmente cuando se combina con largas horas sentados, mobiliario inadecuado o una mochila excesivamente pesada.

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