Kenia Os deslumbra en el Fashion Week de Nueva York junto a Anna Wintour y más famosos

La cantante mexicana Kenia Os sigue conquistando la escena internacional y prueba de ello es su paso por la Semana de la Moda en Nueva York como invitada especial en el desfile de la marca Tommy Hilfiger.

Tremendo revuelo se generó en redes sociales cuando salieron a la luz las imágenes de la famosa en compañía de diversas personalidades del mundo del entretenimiento desde la primera fila.

Una de las interacciones que la volvió el centro de conversación tuvo como protagonista a Kenia Os y a la exeditora de Vogue, Anna Wintour, una de las figuras más influyentes en la escena de la moda.

Además de Wintour, la joven posó en compañía de otras celebridades de alcance mundial, incluyendo a la integrante de k-pop Jisoo, así como del colombiano Ryan Castro y la española Bad Gyal.

La propia Kenia celebró este logro a través de su cuenta oficial de Instagram. Allí, la intérprete de “Malas Decisiones” colocó una publicación que incluyó una serie de fotografías que inmortalizaron la experiencia.

Dichas postales la mostraron desde su habitación de hotel mientras se preparaba para el distinguido evento, así como su llegada al emblemático Hotel Plaza de Nueva York, donde se llevó a cabo el desfile.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar en la sección de comentarios bajo su post: “El rostro de México”, “Toda una muñequita”, “La reina llegó a la Semana de la Moda”, “Eso reina” y “La más top”, por mencionar algunas.

Seguir leyendo:

• Kenia Os y Xavi conquistaron Premios Juventud 2026 con el estreno de “Malas Mañas”

• La confesión de Kenia Os ante Rosalía: “Cuando te dicen que no es ella, sí es ella”

• Danna desmiente conflicto con Kenia Os y pide parar el odio en redes