Japón arresta a dos ciudadanas estadounidenses que contrabandeaban drogas a cambio de viajes gratis

La policía de Tokio arrestó a dos mujeres estadounidenses por presuntamente introducir de contrabando en el país cannabis valorado en un millón de dólares. Una de las sospechosas afirmó que su motivación era un viaje gratuito a Japón, según informaron un funcionario y varios medios de comunicación locales.

Las dos mujeres, ambas de 25 años, llegaron al aeropuerto Haneda de Tokio procedentes de Nueva York con dos maletas en las que “almacenaban secretamente plantas secas con apariencia de cannabis”, declaró un portavoz policial a la AFP.

Nippon TV emitió imágenes de la incautación de la droga, mostrando más de una docena de paquetes que contenían el presunto cannabis.

Japón tiene algunas de las leyes antidrogas más estrictas del mundo, y el contrabando o la posesión de estupefacientes ilegales pueden conllevar largas penas de prisión.

El cannabis seco pesaba alrededor de 30 kilogramos y está valorado en unos $970,000 dólares, según informaron los medios.

Una de las mujeres declaró a la policía que aceptó el trabajo por el dinero y porque “me atrajo la idea de poder ir a Japón gratis”, informó Nippon TV.

La otra sospechosa niega la acusación y declaró a la policía que “desconocía que hubiera cannabis dentro” de la maleta, según informó el Tokyo Shimbun, citando fuentes policiales anónimas.

Las mujeres “conspiraron con otra persona cuyo nombre se desconoce”, declaró el portavoz policial a la AFP. Afirmaron haber recibido instrucciones de un hombre al que conocieron en redes sociales, pero con quien nunca se reunieron en persona, según informaron medios locales.

Ambas fueron arrestadas “bajo sospecha de violar la ley de control de drogas y psicotrópicos, o de contrabando con fines de lucro”, indicó un portavoz.

El contrabando de cannabis con fines de lucro conlleva una pena de hasta 10 años de prisión y una multa de hasta $19,500 dólares.

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