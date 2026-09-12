La directiva del América recuerda quién manda en Santa Úrsula y enciende el clásico joven

La antesala de la edición 206 del clásico joven arrancó calientita fuera de las canchas. A escasas horas del choque entre Cruz Azul y América, la directiva de las Águilas encendió la polémica al colgar un letrero en el Estadio Banorte para recordar quién manda en el inmueble, reviviendo el pique sobre los inquilinos incómodos.

El gigante de Santa Úrsula amaneció con postales previas del escenario donde la herida del orgullo celeste volvió a abrirse de par en par, poniendo los reflectores sobre el eterno debate entre dueños y arrendatarios en el balompié nacional.

Llueve en estos momentos en el Estadio Banorte.



En la tribuna colocaron un letrero con la leyenda “LA CASA DEL AMÉRICA” pic.twitter.com/0U1IkosZSr — Adrián Esparza Oteo? (@A_EsparzaOteo) September 12, 2026

En los recorridos previos por las entrañas del coloso capitalino, llamó poderosamente la atención que las autoridades todavía no retiran por completo las lonas y la indumentaria alusiva a la pasada Copa del Mundo de dos mil veintiséis.

Sin embargo, el verdadero foco de atención se centró en un imponente letrero que reza la frase “La casa del América”, una leyenda que, aunque no porta los colores azulcremas tradicionales, funciona como un dardo envenenado para la escuadra cementera.

El gesto corporativo le dio municiones de primera calidad a la fanaticada americanista para tildar nuevamente de arrimados a sus eternos rivales de la capital, recordándoles que, por más que paguen una renta mensual puntual por usar las instalaciones, la escritura tiene un solo dueño.

La respuesta en las plataformas digitales no tardó en convertirse en un hervidero de opiniones encontradas donde la picardía mexicana salió a flote de inmediato. Lo curioso del caso fue ver cómo un sector de la afición de la Máquina prefirió tomar las cosas con filosofía, coincidiendo de forma madura con el mensaje expuesto o argumentando que el lema simplemente forma parte de la identidad histórica de la estructura y no de una agresión directa para calentar los ánimos.

Mientras la mofa inundaba las redes, el cuadro de Coapa se dedicó a preparar el terreno para presentar a sus flamantes refuerzos en lo que promete ser el duelo más atractivo de la octava jornada de la competencia.

Para redondear una tarde que ya se antoja de alta tensión, las Águilas saltarán al césped luciendo una indumentaria conmemorativa bastante atractiva con motivo de las celebraciones del mes patrio, adornando los nombres y números de los futbolistas con motivos muy mexicanos.

PROTOCOLO POR TORMENTA ELÉCTRICA ??



Nadie puede permanecer en cancha y los aficionados no pueden ingresar a las tribunas. pic.twitter.com/JxvORj2uc6 — Adrián Esparza Oteo? (@A_EsparzaOteo) September 12, 2026

Esta edición especial ya se encuentra haciendo fila en las vitrinas de la tienda oficial del estadio para los coleccionistas y fanáticos que deseen lucirla durante el cotejo, agregando un ingrediente de elegancia a una batalla de pronóstico reservado donde el actual campeón de la Liga MX buscará abollarle la corona al único equipo que presume mantenerse invicto en el campeonato.

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