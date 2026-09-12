Trump dice que Irlanda podría reunificarse “tarde o temprano” y Farage le responde

La visita de Donald Trump a Irlanda terminó colocando sobre la mesa un asunto que durante décadas ha estado ligado a uno de los conflictos políticos más delicados de Europa: la posible reunificación de Irlanda.

Durante su estancia en Dublín este sábado, el presidente Trump dijo que le gustaría ver una isla unificada y aseguró que, en su opinión, ese escenario ocurrirá “tarde o temprano”. La declaración llegó después de una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, y provocó reacciones inmediatas en el Reino Unido.

“Me encantaría verla unificada. Creo que sería un gran logro para todos si eso sucediera. Tarde o temprano sucederá”, afirmó Trump ante periodistas, según Reuters.

El presidente pronunció un discurso ante el personal de la embajada de Estados Unidos en la residencia Deerfield en Dublín. Foto AP/Julia Demaree Nikhinson.

El mandatario incluso sugirió que Martin sería la persona adecuada para impulsar el proceso, aunque reconoció que el Reino Unido tendría que participar en cualquier decisión relacionada con el futuro de Irlanda del Norte.

Trump insistió posteriormente en el asunto durante un discurso en la residencia del embajador estadounidense. Su postura, sin embargo, no coincide con la de Nigel Farage, líder de Reform UK, quien ha defendido la permanencia de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido.

Trump mete presión sobre Irlanda del Norte

Farage ha mantenido una relación política cercana con Trump y comparte con él varias posiciones sobre temas como inmigración y soberanía nacional. Sin embargo, en la cuestión irlandesa ambos mantienen posiciones distintas; incluso, hubo una crítica a los comentarios del presidente estadounidense y defendió la pertenencia de Irlanda del Norte al Reino Unido.

La respuesta también llegó desde el propio territorio norirlandés. Gavin Robinson, líder del Partido Unionista Democrático (DUP), sostuvo que el futuro constitucional de Irlanda del Norte no debe decidirse desde Washington, Londres o Dublín.

“El futuro constitucional del territorio lo decidirá el pueblo norirlandés”, afirmó Robinson, según Europa Press.

El Gobierno británico, por su parte, mantiene que un eventual referéndum sobre la frontera solo podría plantearse si existe un cambio claro en la opinión pública de Irlanda del Norte.

Un grupo de personas salió a la calle para lanzar consignas en contra del presidente Donald Trump. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL

Una visita entre protestas y seguridad

Las declaraciones de Trump llegaron durante una visita que estuvo acompañada por un fuerte dispositivo de seguridad y protestas.

De acuerdo con EFE, la llegada del presidente estadounidense a Dublín estuvo marcada por las manifestaciones previstas y por un amplio despliegue policial.

La tensión no solo estuvo relacionada con la política irlandesa. Grupos críticos con Trump también protestaron contra su presencia y contra algunas de sus posiciones internacionales.

La cuestión de la reunificación de Irlanda tiene además un enorme peso histórico. La isla permanece dividida entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, territorio que continúa formando parte del Reino Unido. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 estableció un camino democrático para decidir el futuro constitucional de Irlanda del Norte.

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